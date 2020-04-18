  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Kadıköy Meydanı boş kaldı

Korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının ardından sessizliğe bürünen Kadıköy Meydanı havadan görüntülendi.

2020-04-18 01:48:24 -
Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Kadıköy Meydanı boş kaldı

Korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının ardından sessizliğe bürünen Kadıköy Meydanı havadan görüntülendi.


Dünya ülkelerinde ölümlere sebep olan korona virüsün Türkiye’de görülmesinin ardından her geçen gün yeni önlemler alınıyor. Haftasonu için yeniden geçerli 2 gün süreyle il sınırları içinde sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesinin ardından İstanbul’da yaşanan yoğunluk sona erdi. Vatandaşların yoğun bulunduğu Kadıköy meydanı boş kaldı. Boş kalan meydan ise drone ile görüntülendi.


Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından İstanbullular bu çağrıya karşılık verirken, kalabalık meydanlar bomboş kaldı. Normal şartlarda çok yoğun bir yaya trafiğinin olduğu Kadıköy Meydanı korona virüs sonrası adeta sessizliğe büründü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2017 model Skoda Superb
Satılık 2017 model Skoda Superb

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı