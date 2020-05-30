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Aktüel

Sokağa çıkma kısıtlaması başladı, İstiklal Caddesi sessizliğe büründü

Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında İstanbul’da hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-30 00:38:25 -
Sokağa çıkma kısıtlaması başladı, İstiklal Caddesi sessizliğe büründü

Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında İstanbul’da hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Kısıtlamasının başlamasıyla birlikte İstiklal Caddesi’nin sessizliğe büründüğü görüldü.



Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında İstanbul’un da aralarında bulunduğu 15 ilde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Kısıtlama saat 24.00 itibari ile başladı. Kısıtlamasının başlamasıyla birlikte İstiklal Caddesi’nin sessizliğe büründüğü görüldü.

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