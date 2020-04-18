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Aktüel

Sokağa çıkma kısıtlaması başladı, İstanbul’un yolları boşaldı

İstanbul’da sokağa çıkma kısıtlaması saatler 00.

2020-04-18 00:40:28 -
Sokağa çıkma kısıtlaması başladı, İstanbul’un yolları boşaldı

İstanbul’da sokağa çıkma kısıtlaması saatler 00.00 gösterdiği andan itibaren uygulanmaya başlandı. İstanbul’un yolları ve sokakları boş kaldı.



Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında İstanbul, İzmir ve Ankara’nın da aralarında bulunduğu 30 büyükşehir ile Zonguldak’ta hafta sonu için sokağa çıkma kısıtlaması kararı alınmıştı. Karar günler öncesinde duyurulmuş olmasına rağmen bugün çok sayıda vatandaşın marketlerde ve fırınlarda yoğunluk oluşturduğu görüldü. Kısıtlamanın başladığı saat 00.00 itibari ile vatandaşlar evlerine çekildi. Kısıtlama öncesi trafik yoğunluğu oluşan cadde ve sokaklarda bu kez sessizlik hakim oldu. İstanbul’un yolları ve sokakları boş kaldı. E-5 karayolundan çekilen görüntülerde yolların boş kaldığı görüldü.

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