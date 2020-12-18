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Gündem Sokağa çıkma kısıtlaması başladı: Ek tedbilere dikkat!
Gündem

Sokağa çıkma kısıtlaması başladı: Ek tedbilere dikkat!

Bu akşam (Cuma) saat 21:00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması Pazartesi sabahı saat 05:00'da sona erecek.

Yeniakit Publisher
2020-12-18 21:22:00 -
Sokağa çıkma kısıtlaması başladı: Ek tedbilere dikkat!

Koronavirüsle mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı'nın Genelgesi ile hayata geçirilen hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması başladı. 56 saat sürecek kısıtlama Pazartesi sabahı saat 05:00'da sona erecek.

Muafiyetin art niyetli kullanılması yeni tedbirlere sebep oldu

Son dönemde sokağa çıkma kısıtlamasından muafiyetin bazı art niyetli kişilerce (sağlık randevusu alıp, randevuya dair belgeyi göstermek suretiyle hastane yerine başka yerlere gitmek, çalışma günü, vardiyası veya nöbeti olmadığı halde çalıştığını ibraz edip başka amaçla dışarı çıkmak) kötüye kullanılmaya çalışıldığına dair bilgi üzerine Bakanlığın harekete geçtiği belirtilen genelgede, şu kararlara yer verildi:

"Bu kapsamda sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde kısıtlamadan muafiyet tanınacak yerler ve kişilerle ilgili istisnanın kapsamı sadece muafiyet nedeniyle sınırlı olacak. Bunun dışında genel muafiyet şeklinde bir durum kesinlikle söz konusu olmayacak. Kişiler, muafiyete neden olan durum kapsamında ikametlerinden çıkabilecek olup bu süre içinde muafiyet nedenine dair zaman ve güzergah ile sınırlı kalacak. Zaman bakımından uygulamada kişinin istisna kapsamına dahil olan durumu ile dışarıda bulunduğu zaman diliminin uyumluluğuna dikkat edilecek."

İhlal edenlere idari yaptırım uygulanacak

Bu doğrultuda ekiplerce kısıtlamanın uygulandığı süre ve günlerde dışarıda bulunan kişilerin kontrolleri sırasında muafiyet kapsamında olup olmadığı, muafiyet sebebiyle sokakta bulunma nedeninin zaman ve/veya güzergah açısından uyumluluk gösterip göstermediği hususlarına dikkat edilecek. Muafiyet sebebiyle zaman ve/veya güzergah bakımından uyumluluk bulunmayan durumlarda ise idari yaptırım uygulanacak.

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