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Aktüel

Sokağa çıkma günlerinde kentsel dönüşüm hızlandı, çalışmalar havadan görüntülendi

Korona virüs nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması günlerinde Avcılar genelinde son depremle birlikte hasarlı olduğu ortaya çıkan binaların yıkımı hız kazandı.

2020-04-24 14:11:46 -
Sokağa çıkma günlerinde kentsel dönüşüm hızlandı, çalışmalar havadan görüntülendi

Korona virüs nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması günlerinde Avcılar genelinde son depremle birlikte hasarlı olduğu ortaya çıkan binaların yıkımı hız kazandı. Yıkımı yapılan 50 yıllık bina havadan görüntülendi.


26 Eylül Günü Silivri açıklarında meydana gelen 5.8’lik depremin ardından Avcılar’da deprem gerçeği bir kez daha gözler önüne serilmişti. Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamaları uygulanmaya başladı. Yaşanan kısıtlama günlerinde Avcılar’da kentsel dönüşüm çalışmaları da hızlandı. Trafiğe kapalı Marmara Caddesi girişinde bulunan 6 katlı 35 yıllık eski iş merkezi de kentsel dönüşüm kapsamında yıkılmaya başlandı. Yıkımı yapılan bina havadan drone ile de görüntülendi. Yıkımların süreceği öğrenildi.

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