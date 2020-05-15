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Sokağa çıkan ikiz kardeşler basketbol oynadı

Yeni tip korona virüs salgını kapsamında alınan önlemler nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 15-20 yaş grubu gençler uzun bir aradan sonra ilk kez sokağa çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 12:22:33 -
Sokağa çıkan ikiz kardeşler basketbol oynadı

Yeni tip korona virüs salgını kapsamında alınan önlemler nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 15-20 yaş grubu gençler uzun bir aradan sonra ilk kez sokağa çıktı. Fatih’te sokağa çıkan ikiz kardeşler sahilde basketbol oynadı.


Yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan önlemler nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 15 - 20 yaş grubu gençler uzun bir aradan sonra ilk kez sokağa çıktı. Fatih’te bazı gençler sahilde yürüyüş yaparken, uzunca bir süre sonra ilk kez dışarı çıkan ikiz kardeşler ise sahilde basketbol oynadı. İznin başlamasının ardından anneleri ile birlikte dışarı çıkan İkiz kardeşler uzun bir süre sonra dışarı çıktıkları için çok mutlu olduklarını kaydetti.


Sude Naz, “Çok mutluyuz. 4 gözle bugünü bekliyorduk. Çünkü evde çok sıkıldık. Bize bu izni verdikleri için teşekkür ediyoruz” dedi.


Bugün ilk defa dışarı çıktığını kaydeden Zühre Naz, “ Bu çok güzel bir duygu. Dışarıda çok insanın olmaması güzel. Bilinçli olmaları çok güzel. Bugün çok mutluyuz” şeklinde konuştu.


Saat 11.00’de başlayan 15-20 yaş arasındaki gençler için sokağa çıkma serbestliği saat 15.00’te sona erecek.

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