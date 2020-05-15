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Sokağa çıkan gençler Konyaaltı Sahili yolunda "Erik Dalı" oynadı

Antalya ve Muğla'da 4 saatliğine sokağa çıkma kısıtlamaları kaldırılan 15-20 yaş grubundaki gençler, sosyal mesafe kuralına uyarak, güneşli havanın keyfini çıkardı

Yeniakit Publisher
2020-05-15 12:31:24 -
Sokağa çıkan gençler Konyaaltı Sahili yolunda "Erik Dalı" oynadı

ANTALYA (AA) - Antalya ve Muğla'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlaması 4 saatliğine kaldırılan 15-20 yaş grubundaki gençler, uzun aradan sonra dışarıda olmanın keyfini yaşadı.

Antalya'da saat 11.00'den itibaren maske takarak sokağa çıkmaya başlayan gençler, sosyal mesafe kuralına uygun hareket etti.

Bir grup genç, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nin Kovid-19 tedbirleri kapsamında trafiğe kapatılan çift şeritli yolunda "Erik Dalı" şarkısı eşliğinde oynadı. Gençler, bol bol fotoğraf çekti.

Kentin özellikle deniz manzaralı parklarında yoğunluk oluşturan gençler, arkadaşlarıyla sohbet etti, güneşli havanın keyfini çıkardı.

Hava sıcaklığının 34, deniz suyu sıcaklığının 23 derece ölçüldüğü kentte, bazı gençler de belediyeler tarafından dezenfeksiyon ve sterilizasyon çalışması yapılan park ile bahçelerde oturdu.

- Marmaris'te plajlar gençler için açıldı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde gençler, sosyal mesafe kuralına uyarak, maske takıp park ve bahçelerde gezdi, bisiklete bindi.

Bodrum'un Neyzen Tevfik, Atatürk, Cumhuriyet, Paşatarlası caddeleri ile Belediye Meydanı'nda gençler sosyal mesafe kuralına uyarak yürüyüş yaptı, deniz manzaralı alanlarda vakit geçirdi.

Marmaris'te ise kapalı tutulan sahil yürüyüş yolları 15-20 yaş grubu gençlere açıldı. Gençler, Atatürk ve 19 Mayıs Gençlik meydanları, Atatürk Caddesi ile sahil yolunda yürüdü.

Fethiye'de gençler, evlerine yakın alanlarda gezdi. Polis ekipleri, sahil bandındaki gençleri, evlerinin yakınlarında ve sosyal mesafe kuralları çerçevesinde yürüyüş yapmaları konusunda uyardı.

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