Şok! Toplu yemekte 120 kişiye yeni korona varyantı bulaştı

Norveç Halk Sağlığı Enstitüsü’ne göre Oslo’daki Louise restoranında 18 Kasım’da topluca yenilen Noel yemeğine katılan 120 kişide Omicron mutasyonu tespit edildi.

Euronews’ta yer alan habere göre, Norveç Enerji Şirketi Scatec’in Noel yemeğine katılanlar arasında Güney Afrika’dan iş gezisinden gelenler bulunduğu ve bu kişiler aracılığıyla Omicron varyantının bulaştığı ifade edildi. Oslo Belediyesi ise, 18 Kasım’da söz konusu restoranda bulunanlardan, belediye ile iletişime geçmesini istedi.

Oslo Belediyesinden 2 Aralık’ta yapılan açıklamada, ilk belirlemelere göre söz konusu yemeğe katılan en az 50 kişide Omicron mutasyonunun tespit edildiği, bu sayının artmasının beklendiği ve temaslı kişiler üzerinden takip yapılarak salgının kontrol altına alınmaya çalışıldığı kaydedilmişti.