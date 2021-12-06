  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Şok! Toplu yemekte 120 kişiye yeni korona varyantı bulaştı
Dünya

Şok! Toplu yemekte 120 kişiye yeni korona varyantı bulaştı

Norveç'in başkenti Oslo'da bulunan bir restoranda toplu Noel yemeğine katılan 120 kişide Omicron mutasyonuna rastlandı.

Yeniakit Publisher
2021-12-06 12:01:00 - 2021-12-06 12:01:55
Şok! Toplu yemekte 120 kişiye yeni korona varyantı bulaştı

 

Norveç Halk Sağlığı Enstitüsü’ne göre Oslo’daki Louise restoranında 18 Kasım’da topluca yenilen Noel yemeğine katılan 120 kişide Omicron mutasyonu tespit edildi.

Euronews’ta yer alan habere göre, Norveç Enerji Şirketi Scatec’in Noel yemeğine katılanlar arasında Güney Afrika’dan iş gezisinden gelenler bulunduğu ve bu kişiler aracılığıyla Omicron varyantının bulaştığı ifade edildi. Oslo Belediyesi ise, 18 Kasım’da söz konusu restoranda bulunanlardan, belediye ile iletişime geçmesini istedi.

Oslo Belediyesinden 2 Aralık’ta yapılan açıklamada, ilk belirlemelere göre söz konusu yemeğe katılan en az 50 kişide Omicron mutasyonunun tespit edildiği, bu sayının artmasının beklendiği ve temaslı kişiler üzerinden takip yapılarak salgının kontrol altına alınmaya çalışıldığı kaydedilmişti.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bunlar nasıl doktor? Kan donduran diyalog! Entübe olan vatandaşların sağlığıyla 'zevkle' oynadıklarını itiraf ettiler
Gündem

Bunlar nasıl doktor? Kan donduran diyalog! Entübe olan vatandaşların sağlığıyla 'zevkle' oynadıklarını itiraf ettiler

Sosyal medyada 2 doktorun diyaloğu kan dondururken vatandaşlardan büyük tepki çekti. Ellerine düşen vatandaşları zevkle entübe ettiklerini a..
Putin'e bir şok iddia daha! Rus savaş uçağından vazgeçtiler, Türk SİHA'sı alacaklar!
Dünya

Putin'e bir şok iddia daha! Rus savaş uçağından vazgeçtiler, Türk SİHA'sı alacaklar!

Rus basınında yer alan haberde, Rusya'dan MİG-29 savaş uçağı almaya karar veren Irak yönetiminin bu kararından vazgeçerek Türkiye’den Bayrak..
İstanbul 2 No'lu Baro'dan, baronlara tepki!
Gündem

İstanbul 2 No'lu Baro'dan, baronlara tepki!

İstanbul 2 No'lu Baro delegesi Satılmış Şahin, Türkiye Barolar Birliği Genel Kurulu'ndaki konuşmasında, barolara, "Sizden adalet beklemiyoru..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay