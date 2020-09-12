Şok sözler: Söyleyin o yerden bitme Macron'a...

Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin Yunanistan ile yaşadığı gerilim sonrası beklendiği gibi Fransa, Yunanistan'ın yanında yer aldı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, geçtiğimiz gün AB üyesi ülkeler ile Korsika'da yapacağı görüşme öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili tepki çeken sözler sarf etti.

"Derdimiz Türk halkıyla değil, Erdoğan'la"

Avrupa ülkelerini Türkiye'ye karşı ortak bir tutum oluşturmaya çağıran ve Fransa'nın kaybettiği sömürge politikasına tekrar hayat vermeye çalışan Macron, "Türk halkı büyük bir halk ve başka şeyler hak ediyor. Biz Avrupalılar, Türk halkına değil Erdoğan hükümetine karşı açık ve sert olmalıyız" dedi. Macron'un açıklamalarına Türkiye'den iktidarından muhalefetine, vatandaşına kadar çok sert tepkiler geldi.

"Söyleyin o yerden bitme Macron'a..."

Türkiye Haber Merkezi Genel Yayın Yönetmeni Abdurrahman Uzun da Youtube kanalından yayınladığı videoda Macron'un skandal sözlerini ele aldı. Macron'un sözlerine çok sert tepki gösteren Uzun, "Derdimiz Irak değil Saddam'la düşmanız dediler Irak'a çöktüler, derdimiz Libya'yla değil Kaddafi'yle dediler Libya'ya çöktüler, şimdi de derdimiz Türkiye ya da Türklerle değil Erdoğan'la diyorsunuz ha, söyleyin o yerden bitme Macron'a Avrupa çağı bitti. Erdoğan'ı devir Türkiye'yi durdur projeleri çöktü artık. Onlar Erdoğan'ı devirmeye kalktıkça biz Erdoğan'ın etrafında öyle bir kenetleneceğiz ki, çıldıracaklar, delirecekler, kuduracaklar" dedi.