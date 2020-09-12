  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Şok sözler: Söyleyin o yerden bitme Macron'a...
Gündem

Şok sözler: Söyleyin o yerden bitme Macron'a...

Türkiye Haber Merkezi Genel Yayın Yönetmeni Abdurrahman Uzun, Youtube'da yayınladığı bir videoda Cumhurbaşkanımıza yönelik küstah ifadelerine sert karşılık verdi. Uzun, "Söyleyin o yerden bitme Macron'a Avrupa çağı bitti. Erdoğan'ı devir Türkiye'yi durdur projeleri çöktü artık." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-09-12 11:32:00 -

Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin Yunanistan ile yaşadığı gerilim sonrası beklendiği gibi Fransa, Yunanistan'ın yanında yer aldı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, geçtiğimiz gün AB üyesi ülkeler ile Korsika'da yapacağı görüşme öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili tepki çeken sözler sarf etti.

"Derdimiz Türk halkıyla değil, Erdoğan'la"

Avrupa ülkelerini Türkiye'ye karşı ortak bir tutum oluşturmaya çağıran ve Fransa'nın kaybettiği sömürge politikasına tekrar hayat vermeye çalışan Macron, "Türk halkı büyük bir halk ve başka şeyler hak ediyor. Biz Avrupalılar, Türk halkına değil Erdoğan hükümetine karşı açık ve sert olmalıyız" dedi. Macron'un açıklamalarına Türkiye'den iktidarından muhalefetine, vatandaşına kadar çok sert tepkiler geldi.

"Söyleyin o yerden bitme Macron'a..."

Türkiye Haber Merkezi Genel Yayın Yönetmeni Abdurrahman Uzun da Youtube kanalından yayınladığı videoda Macron'un skandal sözlerini ele aldı. Macron'un sözlerine çok sert tepki gösteren Uzun, "Derdimiz Irak değil Saddam'la düşmanız dediler Irak'a çöktüler, derdimiz Libya'yla değil Kaddafi'yle dediler Libya'ya çöktüler, şimdi de derdimiz Türkiye ya da Türklerle değil Erdoğan'la diyorsunuz ha, söyleyin o yerden bitme Macron'a Avrupa çağı bitti. Erdoğan'ı devir Türkiye'yi durdur projeleri çöktü artık. Onlar Erdoğan'ı devirmeye kalktıkça biz Erdoğan'ın etrafında öyle bir kenetleneceğiz ki, çıldıracaklar, delirecekler, kuduracaklar" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Urfalı

Ulan geri zekalı macron ha erdogan ha biz aynı ağacın dallarıyız sen ve senin gibiler hala anladınızmı it ürür kervan yürür demiş atalarımız boşuna mı
  • Yanıtla

Leventbay

Allah akil versin bu konusana . Tam katiksiz sovenist gozu kor yandasci . Sen konus dur . Turkiyenin kredi notu b1den b2dusmus . Bunun ne demek oldugunu bilirmisin acaba sadece turk filmi gibisiniz lafsiniz yani .
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Solak Uğur Dündar ile İlker Başbuğ arasında Türkiye-Yunanistan görüşmesi! ‘6 büyük Avrupa Devleti'nin aldığı kararla…’
Gündem

Solak Uğur Dündar ile İlker Başbuğ arasında Türkiye-Yunanistan görüşmesi! ‘6 büyük Avrupa Devleti'nin aldığı kararla…’

Solak Sözcü Gazetesi yazarı Uğur Dündar, Emekli Orgeneral İlker Başbuğ’a sorular sordu. Başbuğ, ‘Ege'nin kuzeydoğusundaki adalar biliyorsunu..
Türkiye'den yeni doğal gaz açıklaması
Ekonomi

Türkiye'den yeni doğal gaz açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'deki Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz keşfiyle ilgili açıklamalarda bulundu...
Dilipak’tan canlı yayında bomba açıklamalar
Gündem

Dilipak’tan canlı yayında bomba açıklamalar

CHP yandaşlarının hakimiyetindeki Türkiye Gazeteciler Cemiyetii tarafından ihraç edilen gazetemiz yazarı Abdurrahman Dilipak, Mehmet Özmen’i..
Satılık 2014 model Volkswagen Passat
Satılık 2014 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı