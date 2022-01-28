Şok sözler, herkesi şaşırttı! Başörtülü geleceksen hiç gelme

Münübe Yılmaz

ABD’de İslam düşmanlığının geldiği boyutu gözler önüne seren akıl almaz bir olay yaşandı. İngiltere’de yayımlanan Daily Mirror gazetesi, evlilik hazırlıkları yapan bir kadının, Müslüman arkadaşından düğününe başörtüsüyle katılmamasını istediğini yazdı. Habere göre, ABD’de yaşayan 23 yaşındaki Müslüman kadın, geçtiğimiz günlerde arkadaşı Sally'nin nişanına gitti, ancak burada kendisini arkadaşının kayınvalidesi tarafından izleniyormuş gibi hissetti. Ertesi gün, arkadaşının nişana katıldığından dolayı teşekkür etmek için kendisini aradığını ifade eden Müslüman kadın, “Bir şeyler söylemek istiyordu ve gerginliği ses tonundan bile belliydi. Bu yüzden ondan açıkça konuşmasını istedim. O da bana kayınvalidesini rahatsız ettiğimi itiraf etti” dedi.

“Birileri istedi diye inancımdan taviz vermem”

Arkadaşına “Kayınvalidelen düpedüz İslam düşmanı. Eğer sen de onun gibi düşünüyorsan düğününe gelmem” dediğini ifade eden Müslüman kadın, birileri istedi diye inancından kesinlikle taviz vermeyeceğini söyledi. Yaşananlara tepki gösteren Müslüman sosyal medya kullanıcıları ise “Başörtüsü, bazı günler takılıp bazı günler takılmayabilecek bir aksesuar değil” ifadelerini kullandı.