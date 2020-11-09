Şok mesajlara ulaşıldı! FETÖ’nün yeni yapılanmasına darbe

15 Temmuz darbe girişimi sonrası Türkiye genelindeki operasyonlarla nefes alamaz duruma gelen Fetullahçı Terör Örgütü'nün yeniden toparlanmaya çalıştığı bilgisi alınması üzerine Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz'ın talimatıyla "yeni yapılanmaya" yönelik çalışma başlatıldı. Ankara Terörle Mücadele Şube ekiplerinin, istihbarat birimleriyle yaptığı araştırmalar sonucunda FETÖ'nün eski Kayseri Kocasinan İlçe İmamı olan ve firari olarak aranan S.K. ile eski Ankara Polatlı esnaf yapılanmasının yöneticisi firari Avukat A.H.'nin Sincan'daki gaybubet evinde saklandıkları tespit edildi.

İki örgüt üyesi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimat sonrasında çok gizli tutulan operasyonla gözaltına alındı. Örgütün üst düzey yöneticisi olduğu belirlenen S.K.'nın evinde yapılan aramada 4 bin 350 dolar, bin 600 euro, 400 kron ve 700 lira bulundu. İki örgüt üyesinin cep telefonu ile çok sayıda dijital materyale de el konuldu.

Mahrem yapılanma gibi hücrelere bölünmüşler

S.K.'nın İç Anadolu Bölgesi imamı olarak atandığı, emirleri de yurtdışından aldığı belirlendi. Hakkında yakalama ve gözaltı kararı bulunan firari örgüt mensuplarının saklanması ve Yunanistan ülkesi üzerinden Avrupa'ya kaçırma üzere gaybubet evleri oluşturan S.K.'nın cezaevinde bulunan örgüt mensuplarının yakınlarına da yardımlaşma adı altında ödemeler yaptığı ortaya çıktı.

Operasyonlar örgütte kopmaları sağladı

Yapılan operasyonlar nedeniyle FETÖ üyelerinin ailelerine yapılan ödemelerin aksadığı ve bu aksamaların örgüt mensupları arasında tartışma ve kopmalara yol açtığı, gözaltında bulunan örgüt mensuplarının etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanıp faydalanmadıklarının takibi için de avukat görevlendirmesi yapılmaya çalışıldığı belirlendi.

Kaynak: Sabah