Şok Marketlerden çığır açan pestisit analizi! Artık güvenle tüketebilirsiniz

ŞOK Marketler’in, taze meyve ve sebzede gıda güvenliğini güçlendirmek amacıyla 2025 yılı sonunda hayata geçirdiği Pestisit Analizi uygulamasını farklı ürün gruplarını kapsayacak şekilde sürdürdüğü kaydedildi. Kış hazırlıklarının başladığı bu dönemde özellikle salça ve konserve yapımında tercih edilen Rio domatesler, mağazalara sevk edilmeden önce mevzuat kapsamındaki kontrollerin yanı sıra ŞOK Marketler’in tedarik platformlarındaki Pestisit Analiz Laboratuvarlarında kontrol ediliyor. Türk Gıda Kodeksi’ne uygun bulunan Rio domateslerin mağazalara sevk edilmeye başlandığı aktarıldı. Pestisit analiz uygulaması domates, biber ve narenciye ürünlerinin ardından sarımsak ve çekirdeksiz üzümü de kapsayacak şekilde genişliyor.

ANALİZ SONUÇLARINA QR KODLA CEPTE ŞOK’TAN ULAŞILABİLİYOR

ŞOK Marketler tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Pestisit analizinden geçen ürünlerin analiz sonuçları tüketicilerle de buluşturuluyor. Rio domateslerin kasalarında ‘Pestisit Analizinden Geçmiştir’ etiketi yer alırken, etiketteki QR kod okutularak ürünün analiz raporuna Cepte ŞOK uygulaması üzerinden ulaşılabiliyor.

“ŞOK Marketler’in 2020 yılından bu yana yürüttüğü ‘Tarladan Sofraya Doğru Tarım’ modeli, pestisit analiz uygulamasıyla birlikte gıda güvenliğini ve izlenebilirliği daha da güçlendiriyor. Sözleşmeli tarım modeliyle çiftçilerle doğrudan ve uzun vadeli iş birlikleri kuran ŞOK Marketler, alım garantisiyle üretimin sürdürülebilirliğini destekliyor. Ziraat mühendisleri aracılığıyla sahada doğru ilaçlama, kayıtlı üretim, sürdürülebilir tarım uygulamaları ve hasat zamanlaması gibi konularda eğitim ve geri bildirim sağlıyor. Hasat sonrası gerçekleştirilen pestisit analizlerinin sonuçları da üreticilerle paylaşılırken, gerekli durumlarda iyileştirme alanlarına yönelik yönlendirmelerde bulunuluyor. Böylece pestisit kontrolü yalnızca ürünün rafa ulaşmadan önceki son aşaması olarak değil, tarladan sofraya uzanan üretim ve tedarik sürecinin bir parçası olarak ele alınıyor.”

‘MÜŞTERİLERİMİZİN KIŞ HAZIRLIKLARINI DA GÖNÜL RAHATLIĞIYLA YAPMASINI ARZU EDİYORUZ’

ŞOK Marketler CEO’su Uğur Demirel, “ŞOK Marketler olarak gıda güvenliğini tarladan sofraya uzanan bir yaklaşımla ele alıyoruz. Kendi laboratuvarlarımızda başlattığımız pestisit analiz uygulamamızı farklı meyve-sebze gruplarını da sisteme dahil ederek adım adım genişletiyoruz. Evlerde kışlık mutfak hazırlıklarının başladığı bu dönemde, salça ve konservelerin vazgeçilmezi Rio domatesleri de pestisit kontrolünden geçirerek mağazalarımızda müşterilerimizle buluşturuyoruz. Müşterilerimizin kış hazırlıklarını da gönül rahatlığıyla yapmasını arzu ediyoruz. Ürünlerin analiz sonuçlarını QR kodlar aracılığıyla müşterilerimizle paylaşarak bu süreci şeffaf hale getiriyoruz. Aynı zamanda üreticilerimizi saha eğitimleriyle destekleyerek sürdürülebilir tarımı güçlendiriyoruz. Önümüzdeki dönemde de yeni laboratuvarlar açarak daha fazla üründe analiz yapmaya devam edeceğiz” dedi.

ŞOK Marketler’in pestisit analiz uygulamasını esprili bir dille anlatan yeni reklam filmi de meyve ve sebzelerin raflara ulaşmadan önce geçirdiği kontrol sürecine dikkat çekiyor. Filmde, pestisit analizinden geçemeyen meyve ve sebzeler ŞOK mağazalarından içeri girememenin “şokunu” yaşarken, analizden geçen ürünler ise raflarda müşterilerle buluşuyor.