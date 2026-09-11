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Slovenya’da karga alarmı: Batı Nil virüsü tespit edildi

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Slovenya’da karga alarmı: Batı Nil virüsü tespit edildi

Slovenya’da başkent Lübliyana ve Grosuplje’da ölü bulunan kargalarda, sivrisinekler yoluyla bulaşan Batı Nil virüsü tespit edildi.

#1
Foto - Slovenya’da karga alarmı: Batı Nil virüsü tespit edildi

Slovenya Gıda ve Veteriner Güvenliği Kurumundan yapılan açıklamada, başkent Lübliyana ve Grosuplje'da ölü kargalar üzerindeki incelemede Batı Nil virüsüne rastlandığı belirtildi.

#2
Foto - Slovenya’da karga alarmı: Batı Nil virüsü tespit edildi

Slovenya'daki kuşlarda en son 2024'te virüs tespit edildiği kaydedilen açıklamada, bu yıl insanlarda Batı Nil virüsüne rastlanmadığı ifade edildi. Açıklamada kuşların, özellikle de kargaların sivrisinek ısırmasıyla bulaşan virüsün doğal rezervuarı olarak işlev gördükleri bildirildi.

#3
Foto - Slovenya’da karga alarmı: Batı Nil virüsü tespit edildi

BATI NİL VIRÜSÜ: Çoğunlukla "Culex" cinsi sivrisineklerin ısırmasıyla bulaşan Batı Nil virüsüne karşı herhangi bir aşı bulunmadığı için sivrisinek ısırıklarına karşı korunma tavsiye ediliyor.

#4
Foto - Slovenya’da karga alarmı: Batı Nil virüsü tespit edildi

Sivrisineğin ısırmasından itibaren kuluçka süresinin 2 ile 14 gün arasında değiştiği, bağışıklığı zayıf olanlarda bu sürenin 21 güne çıktığı belirtiliyor. Virüsün bulaştığı kişilerin yaklaşık yüzde 80'inde herhangi bir belirtiye rastlanmadığı, hastaların yaklaşık yüzde 20'sinde ise ateş, halsizlik, bulantı-istifra, baş ve kas ağrısı gibi semptomların görüldüğü ifade ediliyor. Başlangıçta yalnızca Afrika'da görülen virüs, zamanla Fransa, İtalya, İspanya ve Portekiz başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesine yayıldı.

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