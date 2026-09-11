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Dünya
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En çok izin kullanan ülkeler belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı kaçıncı sırada!

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En çok izin kullanan ülkeler belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı kaçıncı sırada!

Dünyada en çok yıllık izin kullanan ülkeler belli oldu. Peki Türkiye listede kaçıncı sırada. İşte dünyada en çok yıllık izin kullanan ülkeler...

#1
Foto - En çok izin kullanan ülkeler belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı kaçıncı sırada!

BİR YIL İÇİNDE KULLANDIKLARI İZİN ŞAŞIRTTI! Çalışanların yıl içinde kullandığı izin süreleri ülkeden ülkeye önemli farklılık gösteriyor. Bazı ülkelerde uzun tatiller çalışma hayatının doğal bir parçasıyken, bazı yerlerde izin süreleri daha sınırlı kalıyor.

#2
Foto - En çok izin kullanan ülkeler belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı kaçıncı sırada!

İLK ÜÇ ÜLKE İZİNE DOYMUYOR! Yapılan araştırmalar, yıllık izin konusunda dikkat çeken farkları ortaya koydu. İşte çalışanların en fazla izin kullandığı ülkeler ve dünya sıralamasındaki yerleri...

#3
Foto - En çok izin kullanan ülkeler belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı kaçıncı sırada!

İŞTE EN FAZLA İZİN KULLANAN ÜLKELER!

#4
Foto - En çok izin kullanan ülkeler belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı kaçıncı sırada!

20) İZLANDA

#5
Foto - En çok izin kullanan ülkeler belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı kaçıncı sırada!

19) CİBUTİ

#6
Foto - En çok izin kullanan ülkeler belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı kaçıncı sırada!

18) PANAMA

#7
Foto - En çok izin kullanan ülkeler belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı kaçıncı sırada!

17) MALDİVLER

#8
Foto - En çok izin kullanan ülkeler belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı kaçıncı sırada!

16) GİNE

#9
Foto - En çok izin kullanan ülkeler belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı kaçıncı sırada!

15) GÜRCİSTAN

#10
Foto - En çok izin kullanan ülkeler belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı kaçıncı sırada!

14) EKVATOR GİNESİ

#11
Foto - En çok izin kullanan ülkeler belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı kaçıncı sırada!

15) FİLDİŞİ SAHİLİ

#12
Foto - En çok izin kullanan ülkeler belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı kaçıncı sırada!

14) CEZAYİR

#13
Foto - En çok izin kullanan ülkeler belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı kaçıncı sırada!

13) TÜRKMENİSTAN

#14
Foto - En çok izin kullanan ülkeler belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı kaçıncı sırada!

12) RUSYA

#15
Foto - En çok izin kullanan ülkeler belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı kaçıncı sırada!

11) PERU

#16
Foto - En çok izin kullanan ülkeler belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı kaçıncı sırada!

10) MALİ

#17
Foto - En çok izin kullanan ülkeler belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı kaçıncı sırada!

9) KUVEYT

#18
Foto - En çok izin kullanan ülkeler belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı kaçıncı sırada!

8) AZERBAYCAN

#19
Foto - En çok izin kullanan ülkeler belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı kaçıncı sırada!

7) TOGO

#20
Foto - En çok izin kullanan ülkeler belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı kaçıncı sırada!

6) NİJER

#21
Foto - En çok izin kullanan ülkeler belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı kaçıncı sırada!

5) MADAGASKAR

#22
Foto - En çok izin kullanan ülkeler belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı kaçıncı sırada!

4) BUTAN

#23
Foto - En çok izin kullanan ülkeler belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı kaçıncı sırada!

3) BAHREYN

#24
Foto - En çok izin kullanan ülkeler belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı kaçıncı sırada!

2) YEMEN

#25
Foto - En çok izin kullanan ülkeler belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı kaçıncı sırada!

1) İRAN

#26
Foto - En çok izin kullanan ülkeler belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı kaçıncı sırada!

Türkiye'de izin süresi ne kadar? Açıklanan rakamlara göre Türkiye'de yıllık izin süresi 28 gündür./ derleyen: haber7

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