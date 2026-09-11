En çok izin kullanan ülkeler belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı kaçıncı sırada!
Dünyada en çok yıllık izin kullanan ülkeler belli oldu. Peki Türkiye listede kaçıncı sırada. İşte dünyada en çok yıllık izin kullanan ülkeler...
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Dünyada en çok yıllık izin kullanan ülkeler belli oldu. Peki Türkiye listede kaçıncı sırada. İşte dünyada en çok yıllık izin kullanan ülkeler...
BİR YIL İÇİNDE KULLANDIKLARI İZİN ŞAŞIRTTI! Çalışanların yıl içinde kullandığı izin süreleri ülkeden ülkeye önemli farklılık gösteriyor. Bazı ülkelerde uzun tatiller çalışma hayatının doğal bir parçasıyken, bazı yerlerde izin süreleri daha sınırlı kalıyor.
İLK ÜÇ ÜLKE İZİNE DOYMUYOR! Yapılan araştırmalar, yıllık izin konusunda dikkat çeken farkları ortaya koydu. İşte çalışanların en fazla izin kullandığı ülkeler ve dünya sıralamasındaki yerleri...
İŞTE EN FAZLA İZİN KULLANAN ÜLKELER!
20) İZLANDA
19) CİBUTİ
18) PANAMA
17) MALDİVLER
16) GİNE
15) GÜRCİSTAN
14) EKVATOR GİNESİ
15) FİLDİŞİ SAHİLİ
14) CEZAYİR
13) TÜRKMENİSTAN
12) RUSYA
11) PERU
10) MALİ
9) KUVEYT
8) AZERBAYCAN
7) TOGO
6) NİJER
5) MADAGASKAR
4) BUTAN
3) BAHREYN
2) YEMEN
1) İRAN
Türkiye'de izin süresi ne kadar? Açıklanan rakamlara göre Türkiye'de yıllık izin süresi 28 gündür./ derleyen: haber7
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