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Ekonomi ŞOK Marketler’den 9 ayda 15,4 milyar TL net satış
Ekonomi

ŞOK Marketler’den 9 ayda 15,4 milyar TL net satış

Gıda perakende zincirlerinden ŞOK Marketler Tic. A.Ş., 2020 yılının ilk dokuz aylık finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-11-05 17:03:00 -
ŞOK Marketler’den 9 ayda 15,4 milyar TL net satış

Buna göre ŞOK Marketler, yılın ilk dokuz ayında net satış gelirlerini geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30,2 oranında artırarak 15,4 milyar TL’ye çıkardı. ŞOK Marketler, bu dönemde pandemiye rağmen mağaza açmaya, istihdam sağlamaya ve ülke ekonomisine katkıda bulunmaya devam etti. Yılın ilk dokuz ayında toplam 667 yeni mağaza açan ŞOK Marketler yaklaşık 5 bin kişiye istihdam sağladı. ŞOK Marketler’in toplam mağaza sayısı 7 bin 882, çalışan sayısıysa 34 bin 634’e ulaştı. ŞOK Marketler CEO’su Uğur Demirel, ilk dokuz aya ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: “Türkiye’nin 81 ilinde tüm müşterilerimize ucuz ve kaliteli ürün sunarken, bu hedef doğrultusunda pandemiye rağmen yatırımlarımıza ve istihdam sağlamaya devam ediyoruz. Çalışanlarımız ve iş ortaklarımızla müşterilerimizin güvenilir gıdaya ulaşması için var gücümüzle çalışıyoruz. Müşterilerimizin hızla değişen beklenti ve ihtiyaçları doğrultusunda, alışveriş deneyimini yenilikçi ve dijital çözümlerle geliştiriyoruz. Bu alanda Cepte Şok e-ticaret işimize yatırım yapmaya da devam edeceğiz.”

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