Şok Marketler halka arza hazırlanıyor

Şok’un 2017 sonunda 9 milyar 500 milyon liralık ciroya geldiğini belirten Demirel, şirketin önümüzdeki senelerde de hızlı büyümeye devam edeceğini dile getirdi. Halka arz için doğru bir zaman olduğunu ifade eden Demirel’in açıklamasına göre, şirketin halka arzından minimum 2 milyar 600 milyon TL’lik bir sermaye artışı bekleniyor. Halka arz sonrası borçların tamamı kapatılarak net nakit pozisyona geçilmesi öngörülüyor.