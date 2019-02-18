Şok liste ortaya çıktı! Mansur Yavaş seçilirse 20 bin CHP'li işe alınacak

Sosyal medyada bomba gibi bir iddia gündeme düştü. CHP İlçe Teşkilatları’nın 31 Mart sonrası için liste yapmaya başladıkları iddia edildi. Bu iddiaya göre 20 bin kişilik bir liste hazırlandığı ve seçim sonrası işe alma sözleri verildiği öne sürüldü. Öte yandan Halkevleri, HDP’liler ve sol örgütlerin de belediye kadrolarında yer alacağı iddia ediliyor. Sosyal medyadaki iddiaların yayılması üzerine Ankaralılar ve belediye çalışanları “Başkent sola mı teslim ediliyor?” yorumlarında bulundu.





















