Şok iddia: Volkan Demirel takımın başına mı geçiyor? Tribünde maçı izlerken görüntülendi... Belli oluyor
Ümit Milli Takım'da Tolunay Kafkas ile yolların ayrılmasının ardından görevin başına kimin geçeceği büyük merak konusu olmuştu. Adı Ümit Milli Takım ile anılan Volkan Demirel'in Pendikspor-Tuzlaspor maçında tribünde yer alması dikkat çekti.
Türkiye U21 Milli Takımı'nda Tolunay Kafkas ile yolların ayrılması sonrası, yeni hocanın kim olacağı konusunda birçok iddia ortaya atılmaya devam ediyor. Volkan Demirel'in adı sık sık geçtikten sonra tecrübeli çalıştırıcının tribünde görüntülenmesi dikkatlerden kaçmadı.
PENDİK-TUZLA MAÇINDAYDI
Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında oynanan Pendikspor-Tuzlaspor maçını yerinde takip eden Volkan Demirel'in bu maçı neden izlediğine dair bir açıklama yapılmadı.
HATAYSPOR'UN BAŞINDA GÖREV YAPIYOR
Deprem felaketi sonrası ligden çekilen Hatayspor'da görev yapmaya devam eden Volkan Demirel'in Türkiye U21 Milli Takımı'na geçebileceği konuşuluyor.
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