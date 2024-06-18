Şok iddia: Ukrayna’yı ya Ruslar işgal edecek ya o ülke

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, Ukrayna’nın AB üyelik sürecinin hızlandırıldığını ifade etti. Ukrayna’nın batıya entegrasyon hayalinin olumsuz sonuçlarını ele alan Altınok, AB’nin Ukrayna’yı Çin-Rusya ittifakına karşı bir araç olarak kullandığını belirtti​​. Altınok, yazısında şunları kaydetti:

"Avrupa Birliği, Ukrayna ve Moldova ile tam üyelik müzakerelerine 25 Haziran'da resmen başlıyor.

Macaristan Ukrayna'nın üyeliğine dair şerhini kaldırdı, itiraz etmedi. Ancak yine de Ukrayna'nın AB üyelik sürecini, Victor Orban'ın AB Dönem Başkanlığı'nı devralacağı 1 Temmuz öncesinde kağıda dökmek için acele ediyorlar.

Aslında hiç gereği yok. Maastricht'miş, Kopenhag'mış, başvurusundan altı ay sonra prosedürlerin başlatıldığı Ukrayna için engel değil. Hepsi sadece 1960'dan beri kapıda bekletilen Türkiye'nin önüne koyulan kriterler.

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Bunları bir hayal kırıklığını ifade etmek için söylemiyorum. Bilakis, Ukrayna'nın batıya entegrasyon hayaliyle içine sürüklendiği haline bakınca "ucuz atlatmışız" diye seviniyorum.

Öyle ya, Ukrayna üye olana kadar ortada bir AB kalır mı meçhul. Kalsa bile Ukrayna diye bir ülke olur mu, o da belirsiz.

Ama AB havucuyla Ukrayna'yı Çin-Rusya ittifakı karşısında mayın eşeği olarak kullanmaya devam etmek istiyorlar. Zira Brüksel'deki 'Barış Konferansı'na savaşın tarafı olan Rusya'yı çağırmayarak krizi tırmandırmaya, Putin'i kışkırtmaya kararlı olduklarını gösterdiler.

Zavallı Ukrayna halkı... Başına gelenler yetmiyormuş gibi şimdi AB masalıyla oyalanıyorlar. Kim bilir belki içlerinde "Yaşasın AB'ye gireceğiz" diye sevinenler de vardır.

Eğer 28 Mayıs seçimlerinde, batıya Akkuyu Nükleer Santrali projesi de dahil Rusya ile ilişkileri gözden geçirme vaadinde bulunan 6'lı masa ittifakı kazanmış olsaydı, muhtemelen AB şimdi Ukrayna'ya yaptığı gibi Türkiye'nin ağzına da bir parmak bal çalacaktı. Belki de bu destek Türkiye'nin Zelenskisi'nin önünü açacaktı. Rusya'ya karşı Türkiye'de bir cephe açılması ve Karadeniz'in Batı ablukasına alınması karşılığında bu kadar tavizin lafı olmazdı değil mi?"