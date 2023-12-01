Şok iddia! Rıza Çalımbay maç sonu çıldırdı o futbolcuyu dövecekti!

Beşiktaş’ın UEFA Konferans Ligi D Grubu’nda kendi sahasında Club Brugge’e 5-0 yenilmesi Teknik Direktör Rıza Çalımbay’ı adeta çileden çıkardı.

Çalımbay son dönemde taraftarın da büyük tepkisini çeken Vincent Aboubakar’a soyuna odasında adeta patladı.

Deneyimli hocanın Belçika ekibi karşısında sahada adeta hayalet gibi gezen Kamerunlu futbolcuya, “Sakatım dedin tamam dedik. Sürekli bahane üretip duruyorsun. Sen bugün Aboubakar olduysan bu büyük Beşiktaş taraftarı sayesinde. Ya giydiğin formayı ciddiye al ya da kapı orada” dediği bildirildi.

"BEN BURANIN ÇOCUĞUYUM"

Rıza Çalımbay’ın ayrıca soyunma odasında, “Şenol Hoca suçlu Burak suçlu ben suçluyum. Bir tek siz haklısınız. Elenmiş olabilirsiniz ama bu formayı rezil etmeye hakkınız yok. Bu arada seçim nedeniyle beni geçici görüyor olabilirsiniz. Ama ben Rıza Çalımbay’ım. Buranın çocuğuyum ve seçimden sonra da burada olacağım” sözleriyle futbolcuları azarladığı da öğrenildi.

"YA KAZANIRSINIZ YA GİDERSİNİZ"

Ligde Pazar günü deplasmandaki Ankaragücü maçını son şans olarak gören Rıza Çalımbay’ın oyunculara, “Bu sizin son finaliniz olacak. Orada bir puan kaybı yaşanması durumunda çoğunuzla yollarımızı devre arasında ayıracağız. Altyapıda bir sürü hırslı oyuncu var. Bakın Demir Ege ve Semih mesela bugün forma giydi. Hiçbirinizin ayrıcalığı yok” uyarısında bulunduğu da stat koridorlarında yankılandı.

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