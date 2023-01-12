Şok iddia! Paraları ödemiyor: Dünyanın en zengin isimlerinden! Dev şirket maaşları ödemedi

lman devi Lidl ve Zara-H&M gibi dünya devi giyim markalarının sahibi olan sahibi Inditex'in ( Sahibi Amancio Ortega Gaona Forbes'e göre 2022 itibarıyla dünyanın en zengin 23. kişisi) salgın döneminde Bangladeş'teki hazır giyim tedarikçilerine üretim maliyetlerinden daha az ödeme yaptığı iddia edildi.

The Guardian'da yer alan habere göre; Aberdeen Üniversitesi ve Birleşik Krallık merkezli adil ticaret kampanya grubu Transform Trade tarafından yapılan araştırmaya göre; İngiltere'deki perakendeciler için kıyafet üreten ülkedeki 1.000 fabrikayla yapılan bir ankette, Lidl'in tedarikçilerinin %19'u, Inditex'in %11'i, H&M'nin %9'u ve Next'in %8'i iddiada bulundu.

DÜNYANIN EN ZENGİNLERİ ÖDEME YAPMADI İDDİASI

Bu dört markanın ve ayrıca Tesco ve Aldi'nin tedarikçilerinin çoğu, araştırmacılara, Covid-19'un küresel bir salgın olarak ilan edilmesinden neredeyse iki yıl sonra bile artan hammadde ve üretim maliyetlerine rağmen hala aynı oranda ödeme aldıklarını ve çalışanların asgari ücret tutarındaki ödemelerini bile yapamadıklarını söyledi.

Haber7'nin aktardığı haberde: Mart 2020'den Aralık 2021'e kadar olan dönemi inceleyen raporları, 15 veya daha fazla fabrikadan satın alan daha büyük markaların, küçük markalara göre ödemeleri erteleme veya siparişleri iptal etme gibi etik olmayan uygulamalara girme olasılığının daha yüksek olduğunu buldu.

Lidl ise iddialarla ilgili olarak, "Tedarik zincirinde asgari ücretleri sağlamayı ve tekstil ürünleri üretiminin sürdürülebilir ön planlamasını sağlamayı taahhüt ettiğini" söyledi.