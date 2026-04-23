Uçan arabalar sonunda geliyor! Seri üretime başlanacak Hokkabazlar! Marx ve Sokrates’i bırak Sarıyer’deki 2 villadan bahset Parkta çocuğa silahla ateş etme eğitimi verdi Kurtulmuş’dan 23 Nisan mesajı: Egemenlik milletin, istikbal evlatlarındır Ev ve araba alacaklar dikkat! 'Dananın kuyruğu kopacak!' Uşak Belediyesi'nde skandal iddialar: Epstein adası gibi olmuş! İmar müdürü kendi çıplak görüntülerini... Meteoroloji'den Türkiye Genelinde Alarm: Sıcaklıklar Dalgalanıyor ‘İsrail'in var olma hakkını inkar etmek’ suçmuş! Siyonist yalayıcı Alman şaşırtmadı Petroldeki tırmanış mutfağı ve cebi fena vuracak: 6 bin ürüne dev zam yolda! 2008 ve sonrası doğanlar için ömür boyu sigara yasağı kabul edildi!
505 kişi yorgunluktan öldü!

Iowa State University araştırması, kronik yorgunluk sendromu hastalarının ihmal, yalnızlık ve yetersiz sağlık desteği nedeniyle ağır yaşam koşullarıyla karşı karşıya olduğunu ortaya koydu.

Lowa State University araştırmacıları, kronik yorgunluk sendromu (ME/CFS) ile yaşayan ve hayatını kaybeden 505 kişinin anı kayıtlarını inceleyerek çarpıcı sonuçlara ulaştı. Çalışma, hastalığın yalnızca fiziksel değil, sosyal ve psikolojik açıdan da ağır sonuçlar doğurduğunu ortaya koydu.

Araştırmada, aileler ve yakınların paylaşımlarından hareketle dört temel sorun öne çıktı: sistematik ve kurumsal ihmal, sağlık hizmetlerindeki yetersizlik, sosyal izolasyon ve bireysel yük. Hastaların büyük bölümünün yaşam kalitesinin ciddi şekilde düştüğü, maddi zorluklar ve ruhsal sorunlarla mücadele ettiği belirtildi.

Uzun yıllar “psikolojik” olarak değerlendirilen hastalığın bugün biyolojik temellerinin kabul edildiğine dikkat çekilen çalışmada, buna rağmen araştırma ve finansman desteğinin yetersiz kaldığı vurgulandı. Uzmanlara göre National Institutes of Health’ın bu alandaki araştırma bütçesini ciddi oranda artırması gerekiyor.

Raporda, hastaların sağlık sisteminde yeterince ciddiye alınmadığı, sigorta ve engellilik haklarına erişimde zorluk yaşadığı ve sosyal çevrelerinden uzaklaştığı ifade edildi. Bu koşulların, bazı vakalarda ölüm artırdığına da dikkat çekildi.

Araştırmacılar, kronik yorgunluk sendromunun etkilerinin göz ardı edilmemesi gerektiğini belirterek, hastalığın daha fazla bilimsel çalışma ve politika desteği gerektirdiğini vurguladı.

Hayat kurtaran reçete: Sağlıklı yaşa, kalbini koru!
Hayat kurtaran reçete: Sağlıklı yaşa, kalbini koru!

Sağlık

Hayat kurtaran reçete: Sağlıklı yaşa, kalbini koru!

Sağlık ordusunda dev büyüme! Her şey 86 milyon için!
Sağlık ordusunda dev büyüme! Her şey 86 milyon için!

Dünya

Sağlık ordusunda dev büyüme! Her şey 86 milyon için!

Ataşehir Belediyesi'ne yapılan yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan 5 kişi sağlık kontrolünden geçirildi
Ataşehir Belediyesi'ne yapılan yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan 5 kişi sağlık kontrolünden geçirildi

Gündem

Ataşehir Belediyesi'ne yapılan yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan 5 kişi sağlık kontrolünden geçirildi

Sağlık ekibi ölümden döndü! Batı Yaka’da ambulansa saldırı
Sağlık ekibi ölümden döndü! Batı Yaka’da ambulansa saldırı

Dünya

Sağlık ekibi ölümden döndü! Batı Yaka’da ambulansa saldırı

