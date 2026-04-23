Teröristlerden İHA'lı saldırı! 1 şehit
Dünyanın en büyük terör grubu İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyinde İHA ile düzenlediği saldırıda bir kişi hayatını kaybetti.
Filistin resmi ajansı WAFA'da yayımlanan habere göre İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze'nin çeşitli bölgelerine saldırılarını sürdürüyor.
İsrail’e ait bir İHA, Han Yunus'un güney kesiminde yer alan El-Maslah bölgesini hedef aldı.
Saldırıda Filistinli Yahya Ebu Şelhub yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.
