Çıkış yolu bu bitkiye çıkıyor: Vücudunuzda şifa saçacak resmen...
O bitkinin tohumu resmen vücudunuza şifa saçacak.
Rezene, sarı çiçekleri olan ve meyan köküne benzer bir tada sahip uzun yıllardır yetiştirilen bir bitkidir. Rezene, Absinthe ve diş macunu gibi likörlerin ana bileşenidir. Ayrıca birçok farklı gıda ürününe lezzet katmak için kullanılır. Rezene bitkisinin tüm kısımları, çiçekler, soğan ve tohumlar dahil olmak üzere yeme-içmede ve bazı tıbbi ürünlerin üretiminde kullanılabilir. Rezene çayı yapmak için sadece rezene tohumları ezilir ve demlenir. Rezene zengin bir vitamin ve mineral kaynağıdır.
Nitekim yapılan araştırmalarda rezene tüketmenin bir takım potansiyel sağlık yararları ortaya çıkarılmıştır.
Rezene; havuç, maydanoz, kereviz ve dereotu ile yakın akraba olan Umbelliferae (Apiaceae) familyasının bir üyesidir. Rezene bitkisi gıda ve tıpta birçok geleneksel kullanıma sahiptir. Rezenenin kurutulan soğan ve yaprak kısımları yemeklerde, tohumları ise rezene çayında ve baharat olarak tüketilir.
Rezene sarı renkli çiçeklere sahip, hoş kokulu ve tek yıllık bir bitkidir. Geleneksel olarak hem tıbbi amaçlı hem de lezzet verici olarak kullanılmaktadır. Çekirdekleri hem baharat olarak değerlendirilmekte hem de uçucu yağ asitleri elde edilebilmektedir. Bu yağ asitleri bazı laksatif ilaçların içerisinde yer almakta ve sabun ve diğer kozmetik ürünlerde koku verici olarak kullanılmaktadır.
Rezene çayı özellikle gaz kaynaklı kramplar yanı sıra hazımsızlık ve şişkinliği gidermesiyle bilinir. Bağışıklığı da destekleyen rezene, vücudun savunma kapasitesini artırır. Öksürüğü yatıştırır, solunum yolu kaynaklı semptomları hafifletir.
ipertansiyonu düşürür, idrar söktürücüdür, metabolizmayı hızlandırır, melatonin salgılatarak stresin etkilerini azaltılr ve anne sütü salgılanmasını tetikler. Diğer yandan özellikle adet kramplarında ve menopoz kaynaklı ağrılarda yatıştırıcı ve kramp azaltıcı etkiye sahiptir.
Bitki rezene ve floransa olmak üzere iki ana rezene türü mevcuttur. Her iki rezene türü de farklı anason veya meyan kökü aromasına sahiptir. Rezene türleri için hasat koşulları farklıdır. Şöyle ki bitki rezene, sadece yaprakları kesilerek ihtiyaca göre hasat edilebilir. Yaprakları kurutulabilir ve daha sonra kullanılmak üzere saklanabilir. Tohumlar için ise bitkinin çiçek açması beklenmelidir. Çiçeklerin rengi kahverengiye döndüğünde tohum hasatı gerçekleştirilebilir. Floransa rezene ise soğanları tenis topu boyutuna geldiğinde hasat edilir. Ampul kazılır, kökler ve üst kısmı kesilir. Ampuller serin bir yerde birkaç hafta saklanabilir.
Bitki rezene daha çok uzun aromatik sapları, yaprakları ve tohumları için yetiştirilir. Rezene tohumları farklı lezzeti, bulunduğu formların çeşitliliği ve sağlığa belirgin faydaları nedeniyle modern mutfaklarda kendine yer edinmiştir. Sarı çiçek kümeleri yaz sonunda ortaya çıkar. Yapraklar, saplar, tohumlar hasat edilir ve kullanılır.
Rezene bitkisi 3 ila 5 metre boyunda büyüyebilir. Yaprakları tüylü ve dereotuna benzerdir ve tüm parçaları yenilebilir. Rezene tohumları ayrıca fırınlanmış ürünlerde, içeceklerde ve tatlılarda da kullanılır.
Rezene çayı faydaları genel olarak şunlardır: Bağırsak hareketliliğini artırarak kabızlığa iyi gelir Hazımsızlık, gaz ve mide şişkinliğini azaltır Kolik bebekler için spazm önleyicidir Hipertansiyonu yönetmeye yardım eder Rezene çayı tüketimi anne sütünü artırır Adet kramplarını azaltmaya yardım eder
Doğal bir idrar söktürücüdür Metabolizmayı hızlandırarak kilo vermeye yardım eder Melatonin salgılanmasına yardım ederek uyku kalitesini artırabilir A, B, C ve D vitamini bakımından zengin bir bitki çayıdır Migren tipi baş ağrılarının azalmasına yardım eder Vücudun bakteri, mantar ve viral enfeksiyonlarla mücadele etmesine yardım eder
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23