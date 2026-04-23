Bakan Çiftçi, talimat verdi: Güvenlikte yeni adım! Okullara 7 aşamalı sistem geliyor 505 kişi yorgunluktan öldü! İGDAŞ’ta vurgun kursaklarında kaldı İsrail ile işbirliği ve örgüt üyeliği suçu ile yargılandı İran'da bir idam daha Ortaokulda panik! 'Dedemin silahı' dedi, günlerce okula getirdi! Numan Kurtulmuş: Yarınlara bırakılacak en büyük miras budur Skandal! Devlet kontrolünde uyuşturucu üretimi: Devlet uyuşturucu üretir mi? Türk gençleri böyle zehirledi Maraş ve Urfa’daki okul dehşeti milat oldu! Ailelere ‘ağır hapis’, çocuklara ‘müebbet’ yolu açılıyor Yurdun değişik bölgelerinden gelen haberler korkutuyor Yine çocuk yine silah ABD, Suudi Arabistan'da Ukrayna'nın sistemini kullanmaya başladı
Trendyol 1. Lig haftanın hakemleri belli oldu

Hüseyin Güre Giriş Tarihi:
Trendyol 1. Lig haftanın hakemleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu, 1. Lig'in 37. haftasında oynanacak maçlarda görev yapacak hakemleri duyurdu.

Trendyol 1. Lig'de 37. hafta oynanacak maçlarda görev yapacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre ligde bu hafta oynanacak iki müsabakada kadın hakemler düdük çalacak.

Ligde Serikspor-Atakaş Hatayspor maçını Asen Albayrak, Adana Demirspor-Eminevim Ümraniyespor mücadelesini ise Melek Dakan yönetecek.

1. Lig'de bu hafta oynanacak maçlarda görev yapacak hakemler şunlar:

 

25 Nisan Cumartesi:

13.30 İmaj Altyapı Vanspor FK-İstanbulspor: Alpaslan Şen

13.30 Serikspor-Atakaş Hatayspor: Asen Albayrak

16.00 Adana Demirspor-Eminevim Ümraniyespor: Melek Dakan

 

26 Nisan Pazar:

16.00 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Manisa FK: Fatih Tokail

16.00 SMS Grup Sarıyer-Esenler Erokspor: Erdem Mertoğlu

16.00 Özbelsan Sivasspor-Alagöz Holding Iğdır FK: Melih Aldemir

16.00 Atko Grup Pendikspor-Boluspor: Ümit Öztürk

16.00 Erzurumspor FK-Özbeyli Bandırmaspor: Direnç Tonusluoğlu

16.00 Sakaryaspor-Arca Çorum FK: Burak Pakkan

16.00 Amed Sportif Faaliyetler-Sipay Bodrum FK: Burak Demirkıran

