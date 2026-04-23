AYM’den 28 Şubat mağdurları için örnek karar

MUHAMMET KUTLU ANKARA

Emperyalistlerin talimatıyla 28 Şubat 1997’de giriştikleri postmodern darbe ile binlerce mütedeyyin kamu çalışanını işten atan, insanlık dışı baskılarla insanların hayatlarını mahveden cuntacıların sebep oldukları hukuksuzluklar, yıllarca süren hukuk mücadeleleriyle son buluyor. Bingöl’de öğretmenlik yaparken görev mahalline başı örtülü geldiği gerekçesiyle dönemin yöneticileri tarafından 2001 tarihinde meslekten el çektirilen K.K, çıkarılan af kanunu ile 2014 yılında mesleğine iade edildi ancak mesleğini yapamadığı yıllara ait mali hakları iade edilmedi. Yargıya başvuran K.K, Anayasa Mahkemesi’nin 4.11.2025’te verdiği kararla hukuk mücadelesini kazanarak haklarına kavuştu. 28 Şubat sürecinde, kendisi meslekten çıkarılırken, öğretmen olan eşi de meslekten çıkarılmakla tehdit edilen K.K, yıllarca süren hukuk mücadelesinin ardından, diğer 28 Şubat mağdurlarına da umut olan AYM kararıyla haklarını yeniden elde etti. Öğretmen K.K., 13 yıllık hak kaybı için MEB’e başvurdu; ancak Bakanlık mali ve özlük haklarının iadesi talebini reddetti. Karara karşı yapılan istinaf başvurusu da reddedilirken, bu ret kararı üzerine Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru yapıldı. Anayasa Mahkemesi tarafından verilen 2022/36992 sayılı karar ile Öğretmen K.K’nın haklarının iade edilmemesi nedeniyle, mahkemeye erişim hakkının ve hak arama hürriyetinin ihlal edildiğine karar verildi.

“KARAR DİĞER MAĞDURLAR İÇİN DE EMSAL OLDU”

Gazetemize konuşan öğretmen K. K.’nın avukatı Tamer Mahmutoğlu, başlattıkları hukuk mücadelesinin Anayasa Mahkemesi tarafından verilen 2022/36992 Başvuru Numaralı Karar ile başarıya ulaştığını belirterek, bu kararın 28 Şubat sürecinin diğer mağdurları için de emsal bir karar olarak umut ışığı oluşturduğunu söyledi.

Seküler yobazların şerrinden çekindiği için isminin açık yazılmasını istemeyen K.K da, kendisinin meslekten çıkarıldığı dönemde, öğretmen olan eşinin de meslekten çıkarılmakla tehdit edildiğini, yıllarca büyük bir baskı ve yıldırma uygulamalarıyla hayatlarının adeta cehenneme çevrildiğini söyledi. K.K, yıllarca süren zulmün Anayasa Mahkemesi’nin kararı ile son bulduğunu belirterek, kararın diğer mağdurların haklarına kavuşması için vesile olmasını umut ettiğini dile getirdi.