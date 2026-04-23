Akıllı saatli çözüm: Alzheimer hastasına dijital takip

Bolu'da hayata geçirilen sosyal sorumluluk projeleri, teknolojik imkanları kullanarak dezavantajlı grupların hayatını kolaylaştırmayı sürdürüyor. Şehrin yerel yönetim birimleri tarafından koordine edilen çalışmaların son adresi Yeniçağa ilçesi oldu.

Alzheimer teşhisi konulmuş vatandaşların güvenliğini önceliklendiren bir adım atıldı. Kemaller Köyü’nde ikamet eden bir vatandaşın koluna, takibi kolaylaştıran özel bir saat takılarak yeni bir dönem başlatıldı.

Sistem, sadece basit bir konum takibi yapmanın ötesinde, belirli bir yarıçap içerisinde "güvenli bölge" kurgusuna dayanıyor. Hastanın evinin çevresinde oluşturulan 200 metrelik görünmez sınır, aslında aileler için bir erken uyarı mekanizması görevi görüyor. Eğer kolundaki saatle bu sınırı aşarsa, sistem otomatik olarak kızının telefonuna bir uyarı mesajı iletiyor. Bu yöntemle, yaşanabilecek olası kayıp vakalarının daha başlamadan önüne geçilmesi planlanmakta.

Bolu Valiliği, bu tarz toplum destekli güvenlik modellerinin genişleyerek devam edeceğini bildirdi. Risk grubundaki bireyleri korumayı amaçlayan projenin temel hedefi, kaybolma riskini minimize etmek ve ihtiyaç anında müdahaleyi hızlandırmak olarak açıklandı.