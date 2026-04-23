İGDAŞ’ta vurgun kursaklarında kaldı

ZEKERİYA SAY İSTANBUL

Kurduğu suç örgütü ile İBB’yi talan ettiği için Silivri cezaevinde yatan yolsuzluk zanlısı Ekrem İmamoğlu’nun atadığı isimlerce yönetilen iştirak şirketi İGDAŞ’da vurgun düzeninin devam ettiği ortaya çıktı. İGDAŞ Hizmet Binaları’nda yürütülen kritik hizmetlerin siber güvenliğini sağlamaya yönelik 16 ve 17 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirilen otomasyon ve siber güvenlik ihalelerini adeta adrese teslim şekilde 49 milyon 280 bin TL’lik astronomik bir teklif veren yandaş Bilgi Birikim Sistemleri şirketine paslamak isteyen CHP’li yöneticilerin planı, aynı ihaleye 38 milyon 968 TL teklif veren Elit Arge Yazılım şirketinin teklifiyle bozulduğu öğrenildi. “Özel sektör iş bitirmesi” şartını karşılamadığı ve “Damga vergisi ödemediği” gerekçesiyle geçmişte çok sayıda ihale alan yandaş şirketin elenmesi üzerine İGDAŞ Genel Müdürü Nihat Narin’in ortalığı ayağa kaldırdığı iddia edilirken, ihaleyi fahiş fiyata almaya hazırlanan BBS’nin eski personeli olduğu ifade edilen İGDAŞ Bilgi İşlem Müdürü İlker Heper’in ise “iş otomasyon işi” ihalesini komple iptal ettiği belirtildi.

Teknik şartları karşılamadığı gerekçesiyle elenen BBS şirketinin “işe ihtiyacımız yok” deyip konuyu kapattığı belirtilirken, söz konusu ihalenin Aselsan ve Jandarma Komutanlığına gibi kritik kurumlara hizmet veren Elit Arge adlı firmaya kalmasını istemeyen İGDAŞ yönetiminin, EPDK zorunluluğuna rağmen SOC işini de “Firma Kılıçdaroğlu’na yakın” bahanesiyle iptal ettirmek istedikleri ve düşük teklife rağmen onaylamadıkları belirtildi. Öte yandan, İGDAŞ Genel Müdürü Nihat Narin’in daha önce defalarca ihale verdiği BBS şirketinin Genel Müdürü Bekir Alp Sayın ile şarap eşliğinde yemek yemesi ise etik tartışmalarını beraberinde getirdi.

DÜŞÜK TEKLİF PLANI BOZDU

CHP’li belediyelerin vurgun planı, yerli ve milli firmalara takıldı. Silivri cezaevinde yatan yolsuzluk zanlısı Ekrem İmamoğlu’nun atadığı isimlerce yönetilen İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü (İGDAŞ)’nce gerçekleşen 2026/188369 e-KAP numaralı “Siber Güvenlik Ürünleri Temini, SOC ve CTI İzleme ve Müdahale Hizmetleri Alımı” ihalesindeki rant hesabı, yerli firmaların teklif vermesiyle bozuldu. İGDAŞ Veri Merkezi, İGDAŞ Genel Müdürlük ve İGDAŞ Hizmet Binaları’nda yürütülen kritik hizmetlerin siber güvenliğini sağlamaya yönelik 16.03.2026 ve 17 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirilen İş Otomasyonu ve SOC (Siber Güvenlik Operasyon Merkezi ) ihalesinin adeta adrese teslim şekilde 49 milyon 280 bin TL’lik astronomik bir teklif veren yandaş Bilgi Birikim Sistemleri şirketine paslamak isteyen İGDAŞ yönetiminin, Elit Arge Yazılım şirketinin aynı ihaleye 38 milyon 968 TL’lik teklif vermesiyle heveslerinin kursaklarında kaldığı iddia edildi.

Akit’e bilgi veren İBB’deki kaynaklarımız, her iki ihalenin de Bilgi Birikim Sistemleri (BBS) şirketine adreslendiğini, hatta ‘İş otomasyonu’ işinde Arkenom adlı firmanın tavşan yapılarak hülle ile işin yaptırılacağını fakat ihalede rakip firma çıkmasıyla vurgun planının suya düştüğünü aktardı. ASELSAN ile Jandarma Komutanlığı’nın da işlerini yapan Elit Arge şirketinin 10 milyon TL’lik daha düşük bir teklif vermesi ve ihale şartnamesinde yer alan “Özel sektör iş bitirmesi” şartı ile “Damga vergisi ödememesi” yüzünden yandaş BBS şirketinin, Satın Alma Müdürünce her iki işten de elediği öne sürüldü. Bunun üzerine İGDAŞ Genel Müdürü Nihat Narin’in ise ortalığı ayağa kaldırdığı ve ihaleyi fahiş fiyata almaya hazırlanan BBS’nin eski personeli olduğu ifade edilen İGDAŞ Bilgi İşlem Müdürü İlker Heper’in, “iş otomasyon işi” ihalesini komple iptal ettiği aktarıldı.

NARİN’LE ŞARAP KEYFİ

İGDAŞ Genel Müdürü Nihat Narin ile şarap eşliğinde baş başa yemek yerken görüntülenen Bilgi Birikim Sistemleri (BBS) şirketinin “özel sektörde iş bitirme” şartını karşılamadığı için elenmesinin ardından “işe ihtiyacımız yok” deyip konuyu kapattığı belirtilirken, şimdi de 16 Mart’ta yapılan ihaleye rağmen SOC (Siber Güvenlik Operasyon Merkezi ) işi Elit Arge’ye kalmasın diye EPDK zorunluluğuna rağmen SOC işini de “Firma Kılıçdaroğlu’na yakın” bahanesiyle iptal ettirmek istedikleri aktarıldı. Vurgun planını bozan Elit Arge isimli şirketi elemek için bahane arayan İGDAŞ yönetimine rağmen, Satın Alma Birimi’nin ise yasal gerekçe olmadan firmayı elemek istemediği bu yüzden de aradan geçen bir ayı aşkın süreye rağmen kesinleşmeyen ve yeni teklif de almayan ihale ilgili e-KAP sisteminde “Teklifler değerlendiriliyor” notu düşüldüğü ifade edildi.

Öte yandan, sözde bilgi teknolojileri alanında çalışmalar yürüten Bilgi Birikim Sistemleri (BBS) adlı şirket, kamuoyunda İGDAŞ’ın gedikli ihalecisi olarak biliniyor. Türkiye’nin en kalabalık kenti olan İstanbul’a doğalgaz dağıtımı yapan İGDAŞ’ın altyapısı BBS tarafından yenilendi.