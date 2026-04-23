Şelale değil sanki kaya ağlıyor! Pirinçli köyünde görenleri hayrete düşüren o anlar kamerada!
Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde günlerdir aralıksız devam eden sağanak yağışlar, doğanın gizemli yüzünü bir kez daha ortaya çıkardı.
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde son dönemlerde etkili olan yağışlar ilginç görüntülerin de ortaya çıkmasına neden oldu. İlçede kayanın içinden fışkıran su, dron ile kaydedildi.
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Pirinçli köyü yakınlarında günlerdir aşırı yağışların etkisiyle dağda kayaların içinden fışkıran sular hayretler içinde bıraktı. 20 metre yükseklikten kayanın içinden fışkıran su dron kamerası ile kaydedildi. Dev kayanın tamda ortasından çıkan su görenlerin ilgisini çekiyor.