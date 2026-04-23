Emekliye kötü haber! Çalışma kapısı kapanıyor: 2028 sonrasına dikkat!

Mevcut sistemde emekli olduktan sonra Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) ödeyerek çalışmanın mümkün olduğunu hatırlatan Karakaş, bu durumun bazı gruplar için sona erebileceğini ifade etti. Karakaş, “2028 itibarıyla emekli olan birçok kişi yeniden çalışmak istediğinde SGK tarafından sınırlandırılabilir” diyerek milyonları uyardı.

Erken emeklilik dönemi tamamen kapandı

Emeklilik sistemindeki köklü değişikliklere dikkat çeken Karakaş, kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaşında emekli olma döneminin artık geride kaldığını vurguladı. Yeni sistemle birlikte yaş sınırının kademeli olarak yükseldiğini belirten Karakaş, erken emeklilik uygulamalarının büyük ölçüde sona erdiğini ifade etti.

2048'e kadar 65 yaş şartı

Yeni düzenlemelerin getirdiği ağır şartlara değinen İsa Karakaş, kadın-erkek ayrımı olmaksızın prim gününü dolduranların 2048 yılına kadar 65 yaşından önce emekli olmasının oldukça zorlaştığını belirtti. Karakaş, özellikle işe yeni başlayan gençlerin bu tabloyu dikkate alarak planlama yapması gerektiğini söyledi.

Genç çalışanları daha ağır şartlar bekliyor

Son yıllarda sigorta girişi yapılan çalışanların geçmişe oranla çok daha uzun süre sistemde kalmak zorunda kalacağını ifade eden Karakaş, değerlendirmesini şu sözlerle tamamladı:

"Bugün çalışma hayatına girenler için emeklilik şartları geçmişe göre çok daha ağır. Gelecekte prim süresi ve yaş kriterleri tam anlamıyla belirleyici olacak."