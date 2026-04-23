Altında dev revizyon: Bankalar hedef küçülttü

Küresel yatırım bankası Morgan Stanley, sert satış dalgasının ardından 2026 yılı ons altın hedefini 5 bin 700 dolardan 5 bin 200 dolara indirdi. Dünyaca ünlü küresel yatırım bankası Morgan Stanley, ons altın için 2026 beklentisini 5 bin 700 dolardan aşağı çekti. Son haftalardaki sert satışlar sonrası yapılan revizyona rağmen banka, mevcut seviyelere göre hâlâ yükseliş potansiyeli olduğunun altını çizdi. İşte altın için revize edilen son tahmin... Küresel yatırım bankası Morgan Stanley, altın fiyatlarına ilişkin 2026 öngörüsünü aşağı yönlü revize etti. Banka, yılın ikinci yarısı için ons altın hedefini 5 bin 700 dolardan 5 bin 200 dolara düşürdü. Son altı haftada yaşanan sert satış dalgası, bu kararın arkasındaki en önemli neden olarak öne çıktı. Altın fiyatları söz konusu dönemde yaklaşık yüzde 8 gerileyerek 4 bin 800 dolar seviyelerine çekildi.