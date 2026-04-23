  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Uçan arabalar sonunda geliyor! Seri üretime başlanacak Hokkabazlar! Marx ve Sokrates’i bırak Sarıyer’deki 2 villadan bahset Parkta çocuğa silahla ateş etme eğitimi verdi Kurtulmuş’dan 23 Nisan mesajı: Egemenlik milletin, istikbal evlatlarındır Ev ve araba alacaklar dikkat! 'Dananın kuyruğu kopacak!' Uşak Belediyesi'nde skandal iddialar: Epstein adası gibi olmuş! İmar müdürü kendi çıplak görüntülerini... Meteoroloji'den Türkiye Genelinde Alarm: Sıcaklıklar Dalgalanıyor ‘İsrail'in var olma hakkını inkar etmek’ suçmuş! Siyonist yalayıcı Alman şaşırtmadı Petroldeki tırmanış mutfağı ve cebi fena vuracak: 6 bin ürüne dev zam yolda! 2008 ve sonrası doğanlar için ömür boyu sigara yasağı kabul edildi!
Bakan Çiftçi, talimat verdi: Güvenlikte yeni adım! Okullara 7 aşamalı sistem geliyor

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta okulları hedef alan kanlı saldırıların ardından İçişleri Bakanlığı ‘sıfır tolerans’ ilkesiyle harekete geçti. Bakan Mustafa Çiftçi’nin talimatıyla hazırlanan 7 basamaklı yeni güvenlik modeliyle; karakollarla erken uyarı sistemi kurulacak, riskli öğrenciler sanal devriyelerle takip edilecek ve okullar adeta çelik zırha bürünecek.

Eğitim yuvalarını sarsan şiddet olayları karşısında devlet, en sert koruma kalkanını devreye alıyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, okullardaki güvenlik mimarisini kökten değiştirecek 7 basamaklı stratejik modelin ayrıntılarını paylaştı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, okullardaki mevcut güvenlik sisteminin tamamen güncelleneceğini açıkladı. 7 basamaklı güvenlik modeli kapsamında okul giriş çıkışları ile çevresinde güvenlik ve denetimler sıkılaştırılacak. Okul ile en yakın karakol arasında erken uyarı sistemi kurulacak, sorunlu öğrenciler ise düzenli takip edilecek.

Bakan Çiftçi, talimat verdi, bakanlık harekete geçti. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okullarda düzenlenen saldırıların ardından okullarda 7 basamaklı güvenlik modeli oluşturuldu. Gazetecilerin sorularını cevaplayan Bakan Çiftçi, okullarda çelik zırh döneminin başlatılacağını bildirdi, güvenlik tedbirlerini açıkladı.

Okullardaki risk ve tehdit analizleri yenilenecek. Eğitimci, karakol amiri, sosyal hizmet uzmanından oluşan güvenlik kurulu oluşturulacak. Tehdit tanımlamaları baştan yapılacak, mevcut sistem tamamen yenilenecek.

GÜVENLİK DENETİMLERİ SIKLAŞACAK

İçişleri Bakanlığı fiziki güvenlik önlemlerini arttıracak, okul giriş çıkışları ile çevresinde güvenlik ve denetimler sıkılaştırılacak. Okul ile en yakın karakol arasında erken uyarı sistemi kurulacak, olası risklere hızlı müdahale edilebilecek.

Toplum sağlığı merkezleri devrede olacak. Psikolojik ve psikiyatrik rahatsızlığı bulunan öğrenciler toplum sağlığı merkezleri aracılığıyla düzenli olarak takip edilecek.

Risk altındaki çocuklara siber takip yapılacak. Emniyete bağlı sanal devriye ekipleri, sosyal medyada ve oyun gruplarındaki çocukları tuzaklara karşı yakın takibe alacak.

Bakanlıklar koordineli olarak çalışacak. Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında veri paylaşımı sağlanacak.

Acil durumlar için eğitim ve farkındalık çalışması yapılacak, okullarda konferans ve seminerler düzenlenecek.

4
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

ILKONCE TOPLUMA VE MILLI-MANEVI DEGERLERINE YABANCILARSMIS, SIYASI ERGEN CAHIL TAKINTILI TROL OLMUS YETERSIZ-SAPKON TUM KISILER TEMIZLENMELI IDARWCI OGRETMEN OKUL CALUSANI OLAN... KESINLIKLE MERHAMET YOK TAVIZ YOK

......ARIZALI OKIL ARIZALI IDARECI ARIZALI OGRETMEN ARIZALI GUVENSIZ ORRAM DENEKTIR....SAGLAM.COCUKLAR GENCLER BILE BU ORTAMDA BOZULUR.... ONCE SAKSI VE SORUNLU TOPRAGI DEGISTIRIN SAGLILLI CICEK OLSUN

tatar ramazan

sayın bakanım her güzel düşünüyorsunda ,önce çocuklarımıza allahı anlattırsak ilerde meyvesini hem alırız hemde başlarına polis koymaya gerek kalmayacak rahmetli timurtaş hocanın dediği gibi dinsiz okuldan böyle olur malesef...
TÜM YORUMLARA GİT ( 4 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23