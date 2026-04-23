Ortaokulda panik! 'Dedemin silahı' dedi, günlerce okula getirdi!

Ankara Sincan’da 11 yaşındaki bir öğrencinin okula üç gün boyunca silahla geldiği iddiası velileri ayağa kaldırdı.

Polis silaha el koyup aile üyelerini gözaltına alırken, okul yönetiminden görülmemiş önlem geldi: Güvenlik gerekçesiyle okulda çanta yasaklandı, öğrenciler artık derslere şeffaf poşetlerle girecek.

DEDESİNİN TABANCASIYLA 3 GÜN OKULA GELDİ

Ankara’nın Sincan ilçesi Andiçen Mahallesi’nde bulunan bir ortaokulda iddialara göre korkunç bir ihmal yaşandı. 5. sınıf öğrencisi bir erkek çocuğun, dedesine ait olduğunu beyan ettiği ruhsatlı veya ruhsatsız tabancayı sırasının altında ve kıyafetinin içinde üç gün boyunca okula getirdiği öne sürüldü. Diğer öğrencilerin durumu fark edip ailelerine anlatmasıyla ortaya çıkan skandalın ardından polis ekipleri okula baskın düzenledi. Tabanca muhafaza altına alınırken, olayla ilgili aile bireylerinden bazılarının gözaltına alındığı öğrenildi.

ŞEFFAF POŞETLİ EĞİTİM DÖNEMİ BAŞLADI

Yaşanan olayın ardından okul yönetimi, güvenliği en üst seviyeye çıkarmak için tartışma yaratan bir karara imza attı. Öğrencilerin okula çanta getirmesi geçici olarak yasaklanırken, içerisinde ne olduğunun dışarıdan net bir şekilde görülmesi amacıyla ders materyallerinin şeffaf poşetlerle taşınması istendi. Sabah saatlerinde okula gelen öğrencilerin üst ve poşet aramalarından geçirildiği, okul çevresindeki polis devriyelerinin ise sıklaştırıldığı bildirildi.

VELİLER VE ÖĞRENCİLER DEHŞET İÇİNDE

Okulda yaşananları anlatan öğrenciler, arkadaşlarını elinde silahla gördüklerinde büyük korku yaşadıklarını belirtti. Silahlı çocuğun sınıf arkadaşı, "Silahı karnında taşıyordu, eline alıp geziyordu. Görünce korkudan elim ayağım dolandı" derken; veliler ise artık çocuklarını okul çıkışında bekleyeceklerini ve bu tür olayların yaşanmasından dolayı büyük endişe duyduklarını dile getirdi. Olayla ilgili okul yöneticileri ve bazı öğretmenlerin de emniyete çağrılarak ifadelerine başvurulduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA