Böyle olur seküler tayfanın kabir ziyareti! Mini eteğiyle Atasına koştu!

Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılması vesilesi ile tüm dünya çocuklarına hediye armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Atatürk'ü kabri başında anmak üzere Anıtkabir'e çok sayıda ziyaretçi akın etti.

23 Nisan'ın resmi tatil olması nedeniyle birçok okul, Anıtkabir ziyaretini 22 Nisan'da yaptı.

Onlardan biri de Ankara'da eğitim veren bir anaokulu oldu.

MİNİ ETEĞİYLE TARTIŞMA KONUSU OLDU

Öğrencileri ve velileri ile Anıtkabir'i ziyarete gelen anasınıfı öğretmeninin ziyaret kombini ise sosyal medyada gündem oldu.

Mini etek ile öğrenci ve velilerin önünde yürüyen öğretmen, resmi töreni de yöneten isimdi.

Kıyafeti ile dikkat çeken kadın öğretmen, her milli bayramda olduğu gibi ideolojik tartışmaları da başlatan isim oldu.

Sosyal medyada gündem olan söz konusu ziyarete ilişkin görüntülere olumsuz birçok yorum geldi.