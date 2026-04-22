Rusya'da 'Türkiye' şaşkınlığı: Alışılmışın dışında bir şeyler oluyor

Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR), Türkiye’deki tatil fiyatlarında son dönemde alışılmışın dışında bir seyir izlendiğine dikkat çekerek, sektörün hem turistler hem de tur operatörleri açısından farklı dinamiklerin etkisi altında olduğunu vurguladı.

Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) tarafından yapılan nisan ayı fiyat analizine göre, Türkiye’de paket tur fiyatları bu yıl alışılmışın dışında bir seyir izledi. Erken rezervasyon kampanyalarının sona ermesine rağmen fiyatlar artmadı, bazı otellerde ise geriledi.

Analize göre 2026 Nisan itibarıyla Türkiye’de yaz tatili fiyatları ruble bazında geçen yıla kıyasla ortalama olarak daha düşük seviyede bulunuyor. Haziran ayı girişli tatillerde medyan fiyat düşüşü yüzde 4 ila 6 arasında gerçekleşti. İncelenen 18 otelin 15’inde fiyatların gerilediği görüldü. Bazı tesislerde Moskova çıkışlı 10 gecelik “her şey dahil” tatil paketleri, geçen yıla göre yüzde 11-14 daha ucuz hale geldi.

 

Temmuz ve ağustos aylarına ilişkin veriler ise dikkat çekici bir tablo ortaya koydu. Normal koşullarda bu ayların hazirana göre yüzde 5-15 daha pahalı olması beklenirken, ölçümlerde otellerin yaklaşık üçte birinde temmuz fiyatlarının hazirandan yüzde 4-13 daha düşük olduğu belirlendi. Birçok popüler otelde ise haziran ve temmuz fiyatlarının benzer seviyelerde olduğu görüldü.

Sezonsal fiyat artışının yalnızca üst segment ve talebi yüksek 5 yıldızlı otellerde sürdüğü, bu grupta fiyatların yüzde 13-16 oranında yükseldiği kaydedildi.

 

Uzmanlara göre bu tablo, Türkiye’deki otellerin özellikle Avrupa pazarından gelen rezervasyonlardaki yavaşlama ve jeopolitik belirsizlikler nedeniyle fiyat artışını sınırlamasından kaynaklanıyor. Otellerin temmuz-ağustos dönemi için indirimli fiyatlar sunması, yaz ortasında tatil planlayanlar için fırsat oluşturuyor.

Analizde, yüksek sezon içinde en uygun fiyatlı dönemin ise eylül olmaya devam ettiği belirtildi. Eylül ayı fiyatlarının, nisan ayında yapılan rezervasyonlarda ağustosa kıyasla yüzde 10-15 daha düşük olduğu ifade edildi.

 

Öte yandan uzmanlar, jeopolitik ortamın iyileşmesi ve mayıs ayında rezervasyonların hızlanmasıyla mevcut fiyat seviyelerinin uzun süre korunmayabileceğine dikkat çekti.

Kaynak: Turizm Güncel

