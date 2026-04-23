Komutan sezon sonu yolcu: Mert Hakan futbolu bırakabilir!
Fenerbahçe tribünlerinin, 'Komutan' lakabını taktığı Mert Hakan Yandaş'ın sözleşmesi bu sezonun ardından bitiyor. 31 yaşındaki orta saha oyuncusuyla yola devam edilmeyeceği öğrenildi.
Mert Hakan Yandaş, 2020 yazında Sivasspor'dan bedelsiz olarak Fenerbahçe'ye gelmişti. O dönemde Galatasaray'ın da oyuncuya bir ilgisi vardı. Tecrübeli oyuncunun tartışmalarla başlayan Fenerbahçe kariyeri, benzer şekilde de ilerledi. Bahis soruşturması kapsamında tutuklanan 31 yaşındaki futbolcu, kısa süre önce dışarı çıkmıştı.
Mert Hakan Yandaş'ın sözleşmesi 30 Haziran'da tamamlanacak. Ve alınan bilgilere göre; Fenerbahçe Yönetimi, onunla yola devam etmeyi planlamıyor. 19 Ağustos'ta 32 yaşına girecek olan 1.74 boyundaki futbolcunun kariyeriyle ilgili nasıl bir karar vereceği henüz bilinmiyor.
Mert Hakan'ın sürpriz bir şekilde, Fenerbahçe'den ayrılması halinde futbolu bırakabileceği de konuşuluyor. Fotospor'a göre; Sarı-Lacivertli taraftarların "Komutan" lakabını taktığı orta saha oyuncusu konusunda çok ilginç gelişmeler yaşanabilir. 2026 yazı, onun kariyerinde devasa bir rol oynayacak.
