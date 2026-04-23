ABD, Suudi Arabistan'da Ukrayna'nın sistemini kullanmaya başladı

ABD ordusunun Suudi Arabistan’daki önemli bir hava üssünde Ukrayna’nın geliştirdiği insansız hava araçlarına karşı savunma teknolojisini kullanmaya başladığı bildirildi. Konu hakkında bilgi sahibi beş kaynağa göre ABD, son haftalarda Suudi Arabistan’daki Prens Sultan Hava Üssü’nde Ukrayna tarafından geliştirilen “Sky Map” adlı komuta ve kontrol platformunu devreye aldı.

Daha önce kamuoyuna açıklanmayan bu konuşlandırma, Ukrayna’nın Rusya ile dört yıldır süren savaşta geliştirdiği drone ve drone savunma teknolojilerinde önemli ilerleme kaydettiğini gösteriyor. Ukraynalı askeri yetkililerin son haftalarda üsse gelerek ABD askerlerine Sky Map sistemi konusunda eğitim verdiği belirtildi.

Sistem, Ukrayna ordusu tarafından gelen insansız hava aracı tehditlerini tespit etmek ve bunlara karşı önleme drone’larıyla karşı saldırı düzenlemek için kullanılıyor.

Sky Map özellikle İran yapımı Şahid tipi kamikaze drone’larını tespit etmekte kullanılan sistemlerden biri olarak biliniyor.

Pentagon drone savunmasına yatırım yapmaya başladı

Ucuz ve seri üretilebilen insansız hava araçlarının modern savaşlarda giderek daha önemli rol oynaması nedeniyle Pentagon son yıllarda drone savunma teknolojilerine yatırımlarını artırdı.

Ancak analistler, İran’a yaklaşık 640 kilometre uzaklıktaki Prens Sultan Hava Üssü’nde Ukrayna teknolojisinin kullanılmasının ABD hava ve füze savunma sistemlerindeki bazı zayıflıkları ortaya koyduğunu söylüyor.

Washington merkezli Hudson Enstitüsü’nde kıdemli araştırmacı olan Timothy Walton, ABD’nin dünya genelindeki hava savunma ağında uzun süredir boşluklar bulunduğunu söyledi.

Walton, “Bu durum uzun zamandır biliniyor. Ancak şimdiye kadar yeterince ele alınmadı.” dedi.

Trump reddetmişti

Bu gelişme, ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin İran drone saldırılarına karşı yardım teklifini reddetmesinden yaklaşık bir ay sonra geldi.

Trump, 6 Mart’ta Fox News’e verdiği röportajda “Drone savunması konusunda onların yardımına ihtiyacımız yok.” demişti.

Beyaz Saray ve Pentagon konuyla ilgili soruları ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’na yönlendirdi. Komutanlık ise yorum yapmaktan kaçındı.

Sky Map sistemini geliştiren Ukraynalı şirket Sky Fortress de konuyla ilgili açıklama yapmadı.

Sky Map sistemi nedir?

Sky Map, Ukrayna ordusu tarafından yaygın şekilde kullanılan bir komuta ve kontrol platformu olarak biliniyor.

Radarlar ve sensörlerden gelen verileri tek bir dijital harita üzerinde toplayan sistem, yaklaşan tehditlerin tespit edilmesini sağlıyor.

Sky Fortress şirketi 2022 yılında Ukraynalı mühendisler tarafından kuruldu ve Rus drone saldırılarını tespit etmek amacıyla ülke genelinde 10 binden fazla sensör yerleştirdi.

Şirket, Ukrayna ordusunun inovasyon birimi Brave1’den finansman alarak Sky Map yazılım platformunu geliştirdi.

Üste farklı savunma sistemleri de kullanılıyor

Prens Sultan Hava Üssü’nde savaş boyunca çeşitli drone savunma sistemleri de konuşlandırıldı.

Bunlardan biri, ABD merkezli Project Eagle tarafından geliştirilen ve eski Google CEO’su Eric Schmidt tarafından desteklenen Merops adlı önleme drone’ları oldu. Ancak bu sistemlerin testlerinde bazı sorunlar da yaşandı.

Kaynaklara göre bu ayın başlarında yapılan bir test sırasında bir Merops önleme drone’u kontrolden çıkarak üs içindeki bir tuvalet binasına çarptı.

Üs sık sık hedef alındı

Savaşın başlamasından sonraki haftalarda Prens Sultan Hava Üssü birçok drone ve füze saldırısına maruz kaldı.

27 Mart’taki bir saldırıda ABD Hava Kuvvetleri’ne ait bir E-3 AWACS radar uçağı imha edilirken, başka bir saldırıda KC-135 yakıt tankerlerinin zarar gördüğü bildirildi.

Bir olayda ise THAAD füze savunma sistemine destek sağlayan radarın bulunduğu çadırın yok edildiği belirtildi.

Üssün savunmasında kullanılan sistemler arasında Northrop Grumman tarafından geliştirilen FAAD (Forward Area Air Defense) komuta ve kontrol sistemi de bulunuyor.

ABD ordusu ilk olarak 1990’lı yıllarda geliştirdiği bu sistemi havan, roket ve drone saldırılarına karşı hedef tespitinde kullanıyor.

Kısa menzilli drone tehditlerine karşı ise RTX şirketi tarafından üretilen Coyote önleme drone’larının kullanıldığı bildirildi.

Şirket yetkilileri Coyote sisteminin savaş operasyonlarında yüzlerce hava tehdidini etkisiz hale getirdiğini belirtti.

Kaynak: Mepa News, Ajanslar