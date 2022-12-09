Şok eden haber! 808 dev şirket iflas etti

Almanya'daki Halle Ekonomik Araştırma Enstitüsü (IWH), ülkede iflas eden şirket sayısının kasımda bu yılın en yüksek seviyesine ulaştığını bildirdi.

IWH ülkede kasım ayına ilişkin şirket iflas trenleri raporunu açıkladı. Buna göre, Almanya'da şirketlerin ve ortaklıkların iflas başvuruları Kasım 2021’e göre yüzde 23 artarak 808’e yükseldi.

Açıklamada, Enstitüsü'nün bir ay önce ekimde 722 iflas başvurusu bildirdiği hatırlatılarak, kasımda yılın en yüksek aylık verisine ulaşıldığı bilgisi verildi.

Resmi istatistiklere göre, 2015-2019 yılları arasında kasım ayında ortalama 1007 ortaklık ve şirket iflas etti.

IWH Yapısal Değişim ve Verimlilik Bölümü Başkanı Steffen Müller, konuya yönelik değerlendirmesinde, iflasların şimdiye kadar birçok kişinin beklediğinden daha temkinli bir şekilde geliştiğini belirtti.

Rusya-Ukrayna savaşı Avrupa'nın en büyük ekonomisine sahip Almanya'da daha yüksek enerji maliyetlerine yol açarken, uluslararası tedarik zincirlerindeki aksaklıklar ülkede üretim için ithal edilen birçok ara malını daha pahalı hale getiriyor.

COVID-19 krizi birçok sektör için önemli iş kayıplarına neden olduktan sonra, enerji krizi, malzeme eksikliği ve yüksek enflasyon aylardır Alman ekonomisini olumsuz etkiliyor.

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) para politikası sıkılaştırması da Alman şirketlerin finansman maliyetlerini artırıyor.