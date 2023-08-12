  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji Şok eden gelişme! İflas eden bankanın kredi dosyaları ortadan kayboldu
Teknoloji

Şok eden gelişme! İflas eden bankanın kredi dosyaları ortadan kayboldu

Yeniakit Publisher
2023-08-12 15:10:00 -
Şok eden gelişme! İflas eden bankanın kredi dosyaları ortadan kayboldu

2014 yılında iflas eden Bulgaristan Kurumsal Ticaret Bankası'nın kredi dosyaları ortadan kayboldu.

2014 yılında iflas eden Bulgaristan Kurumsal Ticaret Bankası (KTB)’nin kredi dosyalarının kaybolması dünya gündemine oturdu.

Bu dosyalarda kimin, nasıl ve ne kadar kredi aldığı yazıyor ve varlıklarının tekrar geri kazandırılması için yardımcı olabilecek belgeler olduğu bildirildi.

Bu bilgiler, KTB’nin 2022 yılında hazırladığı ve Sayıştay tarafından yayınlanan denetim raporunda görülmekte.

Eski Sayıştay Başkanı Tsvetan Tsvetkov, BNR’ye yaptığı konuşmada “Bankanın taşınmaz mülkleri hakkında belgeler de eksik” dedi.

Şu an itibari ile bankada eksik olan yaklaşık 4, 5 milyar levadan sadece ortalama yüzde 20’si mal varlığının satılması aracı ile geri kazandırılabildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23