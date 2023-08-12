Şok eden gelişme! İflas eden bankanın kredi dosyaları ortadan kayboldu

2014 yılında iflas eden Bulgaristan Kurumsal Ticaret Bankası (KTB)’nin kredi dosyalarının kaybolması dünya gündemine oturdu.

Bu dosyalarda kimin, nasıl ve ne kadar kredi aldığı yazıyor ve varlıklarının tekrar geri kazandırılması için yardımcı olabilecek belgeler olduğu bildirildi.

Bu bilgiler, KTB’nin 2022 yılında hazırladığı ve Sayıştay tarafından yayınlanan denetim raporunda görülmekte.

Eski Sayıştay Başkanı Tsvetan Tsvetkov, BNR’ye yaptığı konuşmada “Bankanın taşınmaz mülkleri hakkında belgeler de eksik” dedi.

Şu an itibari ile bankada eksik olan yaklaşık 4, 5 milyar levadan sadece ortalama yüzde 20’si mal varlığının satılması aracı ile geri kazandırılabildi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO