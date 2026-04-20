Şok eden ‘çocuk’ detayı! Almanya'da suç ortalaması açıklandı

Almanya İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, ülkede günlük ortalama 580 şiddet suçunun işlendiğini söyledi.

Dobrindt, başkent Berlin'de Federal Kriminal Dairesi (BKA) Başkanı Holger Münch ve Hamburg İçişleri ve Spor Bakanı Andy Grote ile 2025 Federal Suç İstatistik Raporu'nu tanıttı.

Almanya’da 2025’te bir yıl öncesine göre işlenen suç sayısının yüzde 5,6 azaldığını belirten Dobrindt, bunun kısmen 2024’te yürürlüğe giren yasada esrarın yasallaşmasından kaynaklandığını anlattı.

Dobrindt, "Almanya'da günde ortalama 580 şiddet suçu işleniyor. Burada cinayet suçlarından, tecavüzlerden ve ağır adam yaralamalarından bahsediyoruz." dedi.

Alman olmayan şüphelilerin yüzde 42,9 olduğunu kaydeden Dobrindt, polisin dijital soruşturma yetkilerinin artırılması gerektiğini ve bu konuda yakında yasal bir düzenleme yapılacağını dile getirdi.

Federal Suç İstatistik Raporu’ndan

Raporda, Almanya’da 2025’te toplam işlenen suç sayısının 2024’e göre yüzde 5,6 azalarak 5 milyon 508 bin 559’a gerilediği belirtildi.

Suç işleyen şüphelilerin sayısının da yüzde 5,9 azalarak 2,05 milyona düştüğü ifade edilen raporda, ülkede 2024’e göre 2025’te şiddet suçu sayısının da yüzde 2,3 gerileyerek 212 bin 335 olarak tespit edildiği aktarıldı.

Raporda, 2025’te bir yıl öncesine göre cinayet ve adam öldürme gibi suç sayısında yüzde 6,5, tecavüz ve cinsel saldırı gibi suç sayısında da yüzde 8,5 artış görüldüğüne dikkati çekildi.

Şüpheli çocuk sayısında artış gözlemlendi

Çocuklar, gençler ve yetişkinler karşılaştırıldığında şiddet suçlarındaki artışın yalnızca çocuklarda gözlemlendiğine işaret edilen raporda, şiddet suçlarında şüpheli çocukların sayısının 2025’te bir yıl öncesine göre yüzde 3,3 arttığı ve 14 bin 235’e yükseldiği kaydedildi.

Raporda, gençlerde bu alandaki şüpheli sayısının yüzde 7,4 oranında bir düşüşle 29 bin 70’e gerilediği, ancak bu sayının yüksek seviyede seyrettiği aktarıldı.

Bunda son yıllarda çocuklarla gençler arasında psikolojik sorunların artmasının rol oynayabileceğine değinilen raporda, bunun sebeplerinden birinin artan çok yönlü krizler karşısında geleceğe dair artan endişeler olabileceği belirtildi.​​​​​​​

Raporda ayrıca çocuk pornografisiyle ilgili suç sayısının 2025’te bir yıl öncesine göre 2,7’lik bir azalma olmasına rağmen 41 bin 677 ile yüksek seviyede olduğu bildirildi.