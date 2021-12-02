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Dünya Şok açıklama! "İran'ı vurmaya hazırlanıyoruz"
Dünya

Şok açıklama! "İran'ı vurmaya hazırlanıyoruz"

İsrail ordusu sözcüsü Tuğgeneral Ran Koçav, ordunun İran'ı vurmak için tüm senaryolara hazırlandığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-12-02 10:57:00 - 2021-12-02 11:03:23
Şok açıklama! "İran'ı vurmaya hazırlanıyoruz"

İsrail ordusu sözcüsü ordunun İran'ı vurmak için tüm senaryolara hazırlandığını söyledi.

Aksam.com.tr'nin Londra merkezli Middle East Monitor'dan aktardığı habere göre, İsrail Savunma Kuvvetleri Sözcüsü ve Hava Savunma Şefi Tuğgeneral Ran Koçav, dün yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun İran'ı vurmak için olası tüm senaryolara hazırlandığını söyledi.

İsrail radyosu Kan Bet'e konuşan Koçav, "Politika ayrıntılarına girmeyeceğim ancak geçmişte de söylediğimiz gibi, tüm olasılıklara hazırlanıyoruz" dedi.

İsrailli sözcünün açıklamaları şöyle oldu:

"Hazırlık seviyemizi artırdık ve askeri-operasyonel alanlar, İran'ın hem kuzey arenasında yerleşmesini hem de eşik devlet olmasını engellemede ön saflarda yer alıyor. İran'a karşı planlarımızı hızlandırdığımızı söylediğimde, tam olarak bunu kastediyorum."

Pazartesi günü, İran'ın nükleer programı ve ilgili yaptırımlarla ilgili müzakereler, İran ve dünya güçlerinin temsilcilerinin katılımıyla Viyana'da başladı.

İsrail Kamu Güvenliği Bakanı Ömer Bar Lev, Viyana'daki görüşmelerle ilgili olarak, "Askeri tercihin masaya yatırıldığı açık" dedi.

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