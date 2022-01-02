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Dünya Şok açıklama! Alenen suikast çağrısı yapıldı
Dünya

Şok açıklama! Alenen suikast çağrısı yapıldı

Eski İsrail İletişim Bakanı Eyüb Kara, Hamas lideri İsmail Heniyye ve Hareketin önde gelen yöneticilerinden Yahya Sinvar'a suikast düzenlenmesi çağrısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-01-02 15:17:00 -
Şok açıklama! Alenen suikast çağrısı yapıldı

İsrail'in Kanal 14 televizyonunda yer alan habere göre, Eyüb Kara, İsrail'in Hamas'ın kurucularından Şeyh Ahmed Yasin ve Abdulaziz er-Rantisi'ye düzenlediği suikastlara işaret ederek, "İsmail Heniyye ve Yahya Sinvar'ı, Rantisi ve Yasin'le buluşmaya göndermenin zamanı geldi." dedi.

İsrailli eski bakan ayrıca şunları kaydetti:

"İsrail Gazze'den Guş Dan'a gönderilen roketlere cevap vermezse bu İsrail Devleti'nin caydırıcı gücüne ölümcül bir darbe olacaktır. Bu, Hamas ve Gazze'deki örgütlerin İsrail vatandaşlarına ateş etmeye devam etmesini teşvik edecek."

İsrail ordusundan dün yapılan açıklamada, Gazze'den 2 roket atıldığı ve bunların Guş Dan bölgesi açıklarında Akdeniz'e düştüğü belirtilmişti. İsrail Kamu Yayın Kuruluşu'nda (KAN) yer alan haberde de, İsrail ordusunun Gazze'den atılan roketlere karşılık verme kararı aldığı kaydedilmişti.

İsrail uçakları, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait El-Kadisiyye ismi verilen noktaya peş peşe saldırı düzenlemişti. Saldırılar sonucunda ölü ya da yaralı olduğuna dair bilgi paylaşılmamıştı.

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