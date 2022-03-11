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Ekonomi Şok açıklama: ABD büyüme beklentisini düşürdü!
Ekonomi

Şok açıklama: ABD büyüme beklentisini düşürdü!

Goldman Sachs, Ukrayna-Rusya savaşı ve bağlantılı olarak petrol piyasasındaki gelişmelerin ABD ekonomisine olumsuz etki edeceği beklentisiyle ülkeye ilişkin büyüme beklentisini düşürdü.

Yeniakit Publisher
2022-03-11 10:45:00 -
Şok açıklama: ABD büyüme beklentisini düşürdü!

Goldman Sachs ABD ekonomisine ilişkin büyüme beklentisini savaşın etkilerini gerekçe göstererek aşağı çekti.

Banka, ülkede 2022 yılı reel büyüme beklentisini yüzde 2'den yüzde 1,75'e çekti.

Banka değerlendirmesinde yüksek petrol ve tarımsal fiyatların harcanabilir gelirler üzerinde baskı yaratacağını ifade etti.

Goldman Sachs ekonomistleri getiri eğrisi odaklı modellemelerin ima ettiği yüzde 20-35'lik beklentilere paralel olarak önümüzdeki yıl ülkenin resesyona girme riski olduğunu belirtti.

Yellen resesyon beklemiyor

Goldman Sachs ekonomistleri büyüme beklentilerini aşağı çekerken, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, resesyon beklemediğini ifade etti.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı nedeniyle enflasyonun bu yıl "rahatsız edici" düzeyde yüksek kalmasının beklendiğini ifade etti.

Yellen, ABD'nin CNBC kanalına verdiği röportajda, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin çok fazla belirsizlik olduğunu belirtti.

Enflasyonun çözülmesi gereken bir sorun olduğunu belirten Yellen, ancak ABD'de resesyon beklemediğini kaydetti.

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