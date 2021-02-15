SOHR duyurdu! İran'ın destek verdiği isimler öldürüldü

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), İsrail’in Şam yakınlarındaki birçok yeri hedef alan hava saldırıları sonucunda İran’a yakın 9 milisin öldüğünü duyurdu.

SOHR, İsrail’in hava saldırılarının, İranlılar ve onlara yakın milislere ait silah ve füze depoları da dahil olmak üzere, Suriye rejim güçlerine ait birkaç noktanın hedef aldığını bildirdi.

İsrail’den söz konusu saldırılar hakkında herhangi bir açıklama gelmedi.

SANA duyurdu

Suriye resmi haber ajansı SANA, İsrail’in dün gece Şam çevresindeki bazı askeri noktalara füze saldırısı düzenlediğini bildirdi.

SANA’nın askeri bir kaynağa dayandırdığı haberinde, “İsrail, gece 01.18’de Golan ve Celile’den Şam şehir merkezinin çevresine doğru füze saldırısı düzenledi. Hava savunma sistemlerimiz düşman füzelerini karşıladı ve çoğunu düşürdü” ifadelerine yer verildi.

Reuters’a bilgi veren Suriyeli bir muhalif ise, İsrail’in başkentin yaklaşık 14 kilometre güneyinde yer alan, İran tarafından desteklenen silahlı grupların büyük varlığına tanık olan Kişve bölgesindeki büyük bir askeri tesisi hedef aldığını öne sürdü.

Kişve sakinleri de, Tahran’ın desteklediği silahlı grupların bulunduğu bölgede büyük patlama sesleri duyduklarını söyledi.

İsrail, son aylarda Suriye’nin çeşitli bölgelerinde İran güçleri ve ona bağlı grupların askeri mevzilerine yönelik saldırılarını yoğunlaştırdı.

İsrail’in 13 Ocak’ta Suriye’nin doğusundaki silah depolar ve askeri mevzilere gerçekleştirdiği hava saldırılarında rejim güçleri ve İran destekli gruplardan en az 57 kişi öldü.

Bu, İsrail’in Suriye’ye saldırı düzenlemeye başlamasından bu yana kaydedilen en fazla ölü sayısı oldu.

İsrail, Suriye’ye yönelik saldırılarını nadiren üstleniyor. Fakat İsrail ordusu birkaç hafta önce yayınladığı yıllık raporda, 2020 boyunca Suriye’de yaklaşık 50 hedefi bombaladığını bildirdi.

İsrail, İran’ın Suriye’de askeri varlığını pekiştirmeyi amaçlayan çabalarını engellemeye devam edeceğini sık sık dile vurguluyor.