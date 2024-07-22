Sohbet odasındaki konuşmalarla ifşa oldu! FETÖ tetikçisinden köpek lobisine taktikler

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Başta kadın ve çocuklar olmak üzere yüzlerce insanın ölümüne, binlerce vatandaşın yaralanmasına neden olan başıboş sokak köpeği rezaleti, AK Parti’nin hazırladığı kanun ile son bulacak. Henüz tasarı durumundaki kanunu çarpıtarak yalan bilgilerle kamuoyu oluşturmaya ve halkı kışkırtmaya çalışan “mama lobisinin” arkasında sermaye sahiplerinin yanı sıra FETÖ’cülerin de olduğu ortaya çıktı.

X hesabı üzerinden katıldığı canlı yayında firari terörist, “mama lobisine” taktik verdi, nasıl kamuoyu oluşturacaklarını anlattı.

Güven, “Kamuoyu oluşturma çabası da çok önemli ve değerli. Bunun önüne anca bu şekilde geçilir. Özellikle bazı sokakta buldukları ya da barınaklarda çok kötü durumda olan hayvanları daha sonra nasıl tedavi ettirip onları nasıl sahiplendirdiklerine dair hikayeler paylaşıyorlar, özellikle videolu hikayeler... Bunlar çok etkili oluyor gerçekten kamuoyu oluşturma adına.” ifadelerini kullandı.

X’teki canlı yayın odalarındaki bir başka konuşmada ise, “Seçim yaklaştıkça vites yükselteceğiz zaten. Yani burada birçok şeyi göze alıp çok gaddar çok acımasız paylaşımlar da gelmeye başlayacak yakında. Onu kısaca belirtmiş olayım.” dendiği görüldü.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

“Mama lobisinin” örgütlenmek adına aktif kullandığı X’teki yayın odalarından bir diğerinde ise, “Bu öldürülen hayvanların videolarını, fotoğraflarını haberlerde paylaşın bu gece. Ben bir yaklaşık bir saat boyunca elimde bin video var. Bine yakın videoları paylaşacağım.” denildi.