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Teknoloji Sohbet geçmişleri BiP’e taşınıyor
Teknoloji

Sohbet geçmişleri BiP’e taşınıyor

Anlık mesajlaşma uygulaması BiP’e eklenen yeni “Grup Taşıma” özelliğiyle kullanıcılar, diğer mesajlaşma uygulamasındaki grup ve sohbet geçmişlerini kolayca BiP’e taşıyarak iletişimlerine devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2021-05-12 14:51:00 -
Sohbet geçmişleri BiP’e taşınıyor

“Grup Taşıma” özelliği kullanıcılara mevcut mesajlaşma uygulamasındaki grup ve sohbet geçmişlerini hızlı ve kolay bir şekilde BiP’e taşıma imkanı sağlıyor. Diğer mesajlaşma uygulamalarından farklı olarak kullanıcılar BiP’e mevcut sohbet gruplarını aktarırken, BiP’i yüklemiş olan kullanıcıları tek tek seçmek zorunda kalmıyor ve uygulamaya otomatik olarak taşıyabiliyor. BiP İletişim Teknolojileri ve Dijital Servisler Genel Müdürü Burak Akıncı, “Çok yakın bir zamanda ise HD kalitesiyle grup görüntülü görüşme hizmetindeki kişi sayısını artırmayı ve durum özelliğini de hayata geçirmeyi planlıyoruz” dedi.

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