Soğuklar bastırdı talep karşılanamadı! 5 Kentte doğal gaz kesintisine gidildi

Türkmenistan’ın doğalgaz ihracatını kesmesinin ardından, İran’da bazı kentlerde kesintiler yaşandı.

Rezevi Horasan eyaletindeki 5 kentte, şebekelerdeki basınç düştü.

Basınç düşmesi nedeniyle kentlere doğalgaz verilemedi.

İran devlet televizyonuna konuşan Rezevi Horasan eyaleti Doğalgaz Şirketi Genel Müdürü Hasan İftihari, konuya ilişkin açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

“Ülkenin kuzey ve kuzeydoğusundan giriş yapan doğal gazla ilgili bir sorun yaşandı. Şebeke basıncının düşmesi nedeniyle Kaşmir, Nişabur, Sebzivar, Berdesken ve Turbet Cam'da kesintiye gidildi.”

İftihari, halka doğalgaz kullanımını düşürmeleri tavsiyesinde bulundu.

Doğalgaz sıkıntısının yaşandığı bir diğer kent olan Meşhed'e zorunlu olmadıkça seyahat edilmemesi çağrısında bulundu.

Doğalgazda yaşanan sıkıntı eğitimi de etkiledi.

Meşhed Valiliği, kentteki ilk ve orta dereceli okullar ile üniversitelerde hafta sonuna kadar eğitime ara verildiğini duyurdu

Türkmenistan'dan İran'a verilen doğalgaz, 12 Ocak Perşembe günü kesilmişti.

Sahip olduğu doğalgaz rezervleri bakımından dünyada ikinci sırada yer alan İran, konutlardaki ısı yalıtımı sorunu ve halkın kış aylarında yüksek seviyelerde gaz kullanımı nedeniyle iç tüketimi karşılamada yetersiz kalıyor.

Kış aylarında doğalgaz tüketimini azaltmak amacıyla zaman zaman birçok şehirde okullar ve resmi daireler tatil ediliyor.