Soğuk su içmek faydalı mı? Soğuk su içmek zararlı mı? Oda sıcaklığındaki su mu, soğuk su mu?

Klinik ve Sporcu Beslenme Uzmanı Diyetisyen Buket Toptan, yaz ayının gelmesiyle birlikte hava sıcaklıklarının artışı nedeniyle su ihtiyacının da artığına dikkat çekerek, Yaz aylarında terleyerek attığımız su, mutlaka tekrar alınmalı" dedi.

Sıcak havada su tüketimi

Yaz aylarında insanların sıcak havadan dolayı terleyerek çok fazla sıvı kaybettiklerini ifade eden Klinik ve Sporcu Beslenme Uzmanı Diyetisyen Buket Toptan, yurttaşlara uyarılarda bulundu.

Vücuttaki sıvı kaybını geri kazanılması gerektiğini ifade eden Toptan, “Hidrasyon yani sıvı dengesi vücut için her zaman önemli ancak yaz aylarında veya nemli havalarda ter yoluyla mineral ve sıvı kaybı oluşturmaktadır. Vücuttaki sıvı kaybını korumak adına geri kazanmamız gerekiyor. Eğer kazanmazsak vücuttaki sıvı kaybı artmış oluyor. Bunun bazı belirtileri vardır.

- İdrar renginin koyu olması, daha az idrara çıkma, baş ağrısı, yorgunluk gibi belirtileri var. İdrar daha berraksa daha az sıvıya daha koyu ise daha çok sıvı tüketmemiz gerektiğini göstermektedir. Vücut dengesi için sabah kalktığınızda idrar renginizi kontrol edebilirisiniz. Su ile birlikte ayran, maden suyu ve süt ile birlikte destek sağlayabilirsiniz. Suyun kanıtlanmış bazı faydaları vardır. Cilt esnekliğini sağlar sindirime yardımcı olur, kabızlığı önler, baş ağrısı, böbrek taşını ve ağız kuruluğunu önler, enerji seviyelerini önemli derecede etkiler” dedi.

SU İÇMEKTE ZORLANANLARA ÖNERİ

Su içmekte zorlanan vatandaşlara da öneriler sunan Toptan, “Su içmekte zorlananlar için birkaç öneri de bulunabiliriz. Buz kalıplarına mevsim sebze ve meyvelerini su ile dondurup daha sonra ya maden suyu ile ya da su ile tüketilebilir. Bu şeklide elektrolit dengesini sağlamış olabilirsiniz. Yine yaz aylarında tüketilmesi en uygun olan maden suyunu tüketebilirsiniz bu da sizin terle birlikte kaybettiğiniz suyu ve elektroliti yerine koymanızı sağlar. Ancak burada dikkat edilmesi gereken nokta sodyum miktarının düşük olması. Sodyum miktarı yüksek olur vücut ödem tutabilir. Günlük tüketmeniz gereken su miktarı kilonuz çarpı 35 milim şeklinde hesaplayabilirsiniz” şeklinde konuştu.

Soğuk su içmek zararlı mı? Oda sıcaklığındaki su mu, soğuk su mu?

Yeterli miktarda su içmenin vücudumuz için onlarca faydası var. Eğer sizin de aklınızda içtiğiniz suyun sıcaklığı konusunda soru işaretleri varsa ve “Soğuk su mu, ılık su mu faydalı?” diye soruyorsanız, merak ettiklerinizi haberimizde bulabilirsiniz!

Su, vücudun büyük bir bölümünü oluşturduğu için çok önemlidir. Günlük sıvı kayıplarını telafi etmek için gün boyunca yeterince su içilmelidir. Su, vücudun çeşitli işlevlerinde önemli bir rol oynar. Sindirim, vücut ısısının korunması, idrar veya dışkı ile atıkların giderilmesi, cildin esnekliği ve sağlığı gibi birçok hayati durum suyun varlığına bağlıdır.

İnsan vücudu yaklaşık yüzde 65 sudan oluşur. Bu suyun bir kısmı terleme, idrar üretimi ve hatta nefes alma sırasında atılır. Su kaybı telafi edilmezse, özellikle bebekler, yaşlılar ve böbrek veya kalp yetmezliği gibi bazı kronik hastalıkları olanlarda ciddi sonuçlar doğurabilir.

Uzmanlar, susuzluğu gidermek için şekerli bir içecek yerine su içmeyi önerir. Paketli meyve suları (şeker ilave edilmemiş olanlar bile), gazlı içecekler, enerji içecekleri ve tatlandırılmış aromalı sular çok fazla şeker ve bazen çok fazla yağ içerir. Bu nedenle suyun yerine tercih edilmemedir.

Günde ne kadar su içilmeli?

Bu sorunun kesin bir cevabı yoktur. İhtiyaç duyulan miktar sağlık durumunuz, aktivite seviyeniz ve mevsim sıcaklığı gibi çeşitli faktörlere bağlıdır. Örneğin, sıcak havalarda açık havada egzersiz yapan bir sporcunun, örneğin uzun saatler boyunca bilgisayar başında oturan birinden daha fazla içmesi gerekecektir.

Genel bir kural olarak, sağlıklı bir kişi günde 11 ila 15 bardak sıvı içmelidir. Suya ek olarak, kahve veya süt gibi diğer içeceklerin yanı sıra meyve ve sebzelerin içerdiği su da buna dahildir.

İdrarınızın rengi, içtiğiniz su miktarının iyi bir göstergesidir. Yeterince su içtiyseniz, sabah uyandığınız zaman hariç, idrarınız çok soluk sarı, hatta renksiz olacaktır.

Soğuk Su İçmek Faydalı mı Zararlı mı?

Soğuk Su İçmenin Faydaları

Hiç kuşkusuz yaz aylarında sıcak havanın da etkisiyle soğuk su tüketimi artıyor.

Soğuk su tüketildiğinde vücut suyun sıcaklığı ile vücudun ısısını dengelemeye çalışır.

Bu işlem sırasında vücut çok daha fazla enerji harcar.

Yani metabolizma hızlanmış olur. Dolayısıyla “soğuk su zayıflatır mı” diye merak edenler varsa hemen konuyu biraz daha detaylandıralım.

Metabolizma hızlandığında vücut kalori yakar.

Bu nedenle soğuk suyun zayıflamaya yardımcı olduğunu söylemek mümkündür.

Kilo verme sürecindeyseniz oda sıcaklığındaki su yerine, soğuk suyu tercih edebilirsiniz.

Bazı insanlar fiziksel bir aktivite yapmasalar bile çok fazla terlerler.

Bu kişilerin sıvı kaybını önleyebilmesi için soğuk su tüketmeleri önerilir.

Yapılan araştırmalara göre, 16 derece ısısında su içeren kişilerin, daha sıcak su içenlere kıyasla daha az terlediği gözlenmiştir.

Ilık ve Sıcak Su İçmenin Zararları Neler Olabilir?

Sunduğu faydaların yanı sıra ılık ve sıcak su içmenin olumsuz etkileri de bulunabilir.

Sıcak su, idrar söktürücü bir görev görür. Dolayısıyla fazla sıcak su içmek, çok sık idrara çıkmanıza neden olabilir.

Kısa süre içerisinde fazla miktarda ılık su içmek, mide şişkinliğine ve nefes darlığına neden olabilir.

Vücudunuza fayda sağlamak amacıyla kaynar derecedeki suyu içmeyi düşünebilirsiniz. Fakat bu durum, ağız ve yemek borusundaki dokulara zarar verebilir. Bu nedenle suyun ılınmasını beklemenizi öneririz.

Soğuk Su İçmenin Zararları

Uzmanlar sıcak bir yemekle birlikte soğuk su içilmesini tavsiye etmemektedir.

Çünkü sıcak yemekle birlikte soğuk su içildiğinde yenilen yemeklerdeki yağlar katılaşabilir.

Bu durum sindirimi zorlaştırarak hazımsızlığa veya sindirim fonksiyonlarının bozulmasına sebep olabilir.

Soğuk su içmek, migren ağrılarını tetikleyebilir.

Yapılan bir araştırmanın sonuçlarına göre, soğuk su içen kişiler oda sıcaklığındaki suyu tercih edenlere kıyasla daha fazla migren ağrısı çekiyor.

Eğer migren sorununuz varsa soğuk su yerine oda sıcaklığındaki suyu tercih etmenizi öneririz.

Yukarıdaki satırlarda, “soğuk su içmenin faydaları neler” sorusuna yanıt verirken vücudun metabolizmayı hızlandırarak su ısısıyla vücudun ısısını dengelediğini söylemiştik.

Vücut bu işlem için ekstra enerjiye ihtiyaç duyar. Bu durum kişinin enerjisinin düşmesine neden olabilir.

Soğuk su içmek, vücuttaki mukus miktarının artmasına neden olabilir. Bu durum bağışıklık sistemi için adeta bir tehlikedir ve zamanla daha ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

Soğuk su tüketimi kalp atış hızını düşürür. Bu durum da ciddi sağlık sorunlarına sebep olabilir.

Soğuk su zararları bunlarla sınırlı değil! Aşırı miktarda soğuk su tüketmek karın ağrısı, mide ağrısı ve kabızlığa neden olabilir.

oda sıcaklığında veya ılık su içince vücutta neler olur? Gelin bir de bu sorunun yanıtına bakalım!

Oda sıcaklığında su içmek

Oda sıcaklığında veya sıcak su içmek vücudun toksinlerden arınmasına yardımcı olur.

Toksinler cildi de olumsuz yönde etkiler. Dolayısıyla sıcak su içmek erken yaşlanma belirtilerini yok edebilir.

Yemeklerden sonra sıcak su tüketmek yenilen yiyeceklerin daha hızlı parçalanmasına yardımcı olur.

Kabızlık sorunu çekenlere soğuk değil oda sıcaklığındaki su tavsiye edilir.

Sabahları aç karna ılık su içmek sindirim sisteminin rahatlamasını sağlar.

Aç karna içilen su aynı zamanda vücutta detoks etkisi yaratır.

Dilerseniz bu suyun içine bir parça limon ekleyerek detoks etkisini artırabilirsiniz.

Sıcak suyun ağrıyı hafifletme özelliği vardır. Eğer vücudunuz herhangi bir yerinde ağrı varsa sıcak su içmenizi öneririz. Çünkü sıcak bir yandan kan dolaşımını arttırırken diğer yandan da kan akışını hızlandırır.

Sabah aç karnına su içmenin faydası var mı?

Evet. Aç karnına su içmek hiçbir yan etkisi olmayan doğal bir tedavi olarak kabul edilir. Ortaya çıkardığı tek yan etki vardır o da idrara çıkma sıklığının artmasıdır.

En fazla faydayı elde edebilmek için bazı uzmanlar, uyandıktan hemen sonra en az 600 ml (3 bardak) su içmeyi öneriyor. O kadar su içemiyorsanız bile, içebildiğiniz kadar için ve miktarı kademeli olarak artırın.

Detoksa yardımcı olur

Sabah aç karnına su içtiğinizde, toksinler bağırsaklara gider. Uyandığınızda su içerek, bu mekanizmayı güçlendirir ve vücudun daha fazla toksini atmasını sağlarsınız. Bu aynı zamanda yeni kas ve kan hücrelerinin üretimini artırma etkisine de sahip olacaktır.

Metabolizmayı hızlandırır

Bazal metabolizma, dinlenme sırasında vücudun harcadığı enerji miktarını gösterir. Aç karnına su içerek, bu süreci önemli ölçüde iyileştirebilir ve böylece sindirim sisteminin işleyişini geliştirebilirsiniz. Metabolizmanızı hızlandıracak ve vücudun alınan besinleri en iyi şekilde emmesine yardımcı olacaksınız.

Sindirim sistemini iyileştirir

Su, sindirim sistemini temizler. Aç karnına bir bardak su içen kişilerde besinlerin daha iyi emilmesi ve yemek sırasında daha kolay geçiş sağlanır. Ayrıca uyanınca bir bardak su içmek iştah kesici görevi görerek metabolizmayı harekete geçirir. Bu da daha fazla kalori yakmanızı sağlar.

Bağışıklık sistemini güçlendirir

Her gün aç karnına su içmek, bağışıklık sisteminizi güçlendirmeye yardımcı olur. Bağışıklığınız güçlü olduğunda, vücudunuz hastalıklara karşı daha güçlü hale gelir ve enfeksiyonları daha kolay önleyebilir ve bunlarla savaşabilir. Aç karnına su içmek, bağışıklık sisteminin oluşumunda önemli bir rol oynayan lenfatik sistemin temizlenmesine de yardımcı olur.

Kilo vermeyi kolaylaştırır

Detoks etkisi ve bazal metabolizmanın iyileştirilmesi kilo kaybını artırır. Bu iki etki sayesinde daha hızlı tokluk hissedebilir ve yemek isteklerinizin sıklığını azaltabilirsiniz.

Cilt sağlığını geliştirir

Nemli cilt, sağlıklı cilt demektir. Organlar susuz kaldığında, kan da kuruyan cilt hücrelerinden su çeker. Zamanla cilt mat görünür, elastikiyetini kaybeder ve kırışıklara meyilli hale gelir. Yapılan bir araştırmaya göre aç karnına yaklaşık 500 ml su içmek kan akışını artırarak daha parlak bir cilt elde edilmesini sağlar.

Mide ağrılarını hafifletir

Sık sık mide ağrıları mı çekiyorsunuz? Uyanır uyanmaz bir bardak su için. Yemek borusundan yukarı çıkıp mide ağrılarına neden olan asit reflü daha hızlı aşağı itilecek ve sulandırılacaktır. Bu nedenle aç karnına su içmek bu tür mide ağrılarına karşı etkilidir.

Saç sağlığını geliştirir

Sudan sadece cilt faydalanmaz, saçlar da su alımından etkilenir. Yeterli miktarda su içerek saçınızda parlaklık açısından belirgin bir iyileşme gözlemleyebilirsiniz. Yeterli su içerek ayrıca daha hızlı saç büyümesi de sağlayabilirsiniz.

Böbrek taşı ve idrar yolu enfeksiyonlarını önler

Bbu tür rahatsızlıklara yatkın kişilere iyi bir şekilde ve mümkünse uyanır uyanmaz su içmeleri şiddetle tavsiye edilir. Çünkü su, bu tür çok ağrılı enfeksiyonlara yol açan asitleri daha etkili bir şekilde seyreltir ve oluşma risklerini azaltır.

Eklem sağlığını iyileştirir

Omurganın eklemlerinde ve disklerinde bulunan kıkırdak yaklaşık olarak yüzde 80 sudan oluşur. Uzun süre susuz kalmak, eklemlerin şoku emme yeteneğini azaltarak eklem ağrısına neden olabilir. Bu nedenle gece boyunca susuz kalan vücuda sabah uyanır uyanmaz gerekli su verilmelidir.

Az su içmek kadar çok su içmek de hatalı mı?

Az su içmenin yanı sıra çok su içmek de vücudumuzdaki sıvı elektrolit dengesini bozarak sağlığımızı tehdit edebiliyor. Kalp yetmezliği veya böbrek hastalığınız varsa sıvı alımınızı sınırlamanız gerekebiliyor. Zira çok su içtiğiniz zaman böbrekleriniz fazla suyu atamazsa, ‘hiponatremi’ denilen tablo ortaya çıkabiliyor. Bu, kanınızdaki minerallerin seyreldiği veya sulandığı anlamına geliyor. Sonuç olarak, kandaki sodyum seviyeleri düşüyor, vücudunuzun su seviyesi yükseliyor ve hücreleriniz şişiyor. Bu durum oldukça ciddi, hatta yaşamı tehdit eden sorunlara yol açabiliyor.

Su içmek zayıflatır mı?

Yapılan araştırmalarda, suyun metabolik hızı yüzde 30’a kadar arttırdığı tespit edilirken, yemeklerden önce içilen suyun tokluk hissi oluşturduğu ve bu sayede daha az yememizi sağladığı ortaya konmuş. Başka bir çalışmada, öğünlerden önce içilen suyun bu etkileri sayesinde ortalama 75 kalori daha az almamızı sağladığı belirtilmiş. Metabolizmamıza etki eden büyük etmenler ise genler ve yaşımız. Bunlar müdahale edemediğimiz iki faktördür. Müdahale edebileceğimiz faktörler ise yeterli ve kaliteli uyku, yeterli beslenmek, egzersiz yapmak diyebiliriz. Su içmenin metabolizma hızı üzerinde pozitif bir etkisi vardır. Ancak bu etki, kilo verme hedeflerini önemli ölçüde etkileyemeyecek kadar küçüktür. Yani biz metabolizmamızı hızlandırmak için daha büyük etkileri olan faktörlere odaklanmalıyız.

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