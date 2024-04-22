Soğuk Pınar’da rekor denemesi

Vali Yardımcısı Kasımoğlu, ilginç bir deneme olduğunu söyleyerek suyun gerçekten çok soğuk olduğunu ama buna rağmen suyun altında 20 dakika boyunca elini tutarak rekoru kırdığını söyledi.

2 bin 550 rakımlı Ilgar geçidinde bulunan ve halk arasında karpuz çatlatan su olarak da adlandırılan soğuk pınar yoldan geçenlerin uğrak yeri. Vatandaşlar bu bölgede soluklanırken, bir de soğuk akan sudan içmeyi de ihmal etmiyor. Buz gibi suyun kaynağı ise Ilgar Dağı.