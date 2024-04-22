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Yerel Soğuk Pınar’da rekor denemesi
Yerel

Soğuk Pınar’da rekor denemesi

Yeniakit Publisher
2024-04-22 09:21:00 -

Turizm Haftası etkinlikleri çerçevesinde Posof ilçesine düzenlenen gezi sonrası 2 bin 550 rakımlı Ilgar Dağı geçidinde bulunan soğuk pınar çeşmesinde rekor denemesi gerçekleştirildi. Basın mensupları ile birlikte yapılan denemede Anadolu Ajansı Muhabiri Günay Nuh, Soğuk Pınar çeşmesinde buz gibi suyun altında elini 10 dakika tutabildi. Vali Yardımcısı Kasımoğlu ise 20 dakika suyun altında elini tutarak bir rekora imza attı.

Vali Yardımcısı Kasımoğlu, ilginç bir deneme olduğunu söyleyerek suyun gerçekten çok soğuk olduğunu ama buna rağmen suyun altında 20 dakika boyunca elini tutarak rekoru kırdığını söyledi.

 

2 bin 550 rakımlı Ilgar geçidinde bulunan ve halk arasında karpuz çatlatan su olarak da adlandırılan soğuk pınar yoldan geçenlerin uğrak yeri. Vatandaşlar bu bölgede soluklanırken, bir de soğuk akan sudan içmeyi de ihmal etmiyor. Buz gibi suyun kaynağı ise Ilgar Dağı.

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