Soğuk kadayıf tatlısı: Sıcaklarda kadayıf yenir mi demeyin, bir bir yerine çokça yeniyor! Nasıl bir lezzet tadın!

Soğuk Kadayıf Tatlısı Tarifi İçin Malzemeler

500 gr yaş kadayıf

200 gr tereyağı

1,5 su bardağı ceviz

Şerbeti için;

3,5 su bardağı toz şeker

1 litre süt (5 su bardağı)

1 paket vanilya

Üzeri için;

100 gram çikolata

Soğuk Kadayıf Tatlısı Tarifi Nasıl Yapılır?

Şerbeti için tencereye süt ve şekeri alarak karıştıralım ve kaynamaya bırakalım.

15 dakika kadar kaynayan şerbetin altını kapatalım. İçerisine vanilyayı ekleyelim. Tekrar karıştırdıktan sonra soğuması için kenarda bekletelim.

Genişçe bir tepsiye yaş kadayıfı alalım. Üzerine eritilmiş tereyağını gezdirelim ve kadayıfların hepsinin tereyağı ile harmanlayalım.

Daha sonra kadayıfların yarısını alalım ve kullanacağımız 24 x 35 cm boyutlarındaki borcama yayalım.

Her yerine eşit olacak şekilde ceviz kırığını serpiştirdikten sonra kalan kadayıfları da üzerine yerleştirelim.

Kesme tahtası gibi düz bir cisimle bastırarak kadayıfları sıkıştıralım.

Ardından kadayıflarımızı önceden ısıtılmış 180 °C fırında alt üst fansız ayarda 50 dakika pişmeye bırakalım.

Sürenin sonunda kadayıfları fırından alalım ve ilk sıcaklığı çıktıktan sonra soğuyan sütlü şerbetin yarısını üzerine gezdirelim.

Ardından tatlımızı dilimleyelim ve kalan sütlü şerbeti de kadayıfların üzerine gezdirerek buzdolabında soğumaya bırakalım.

Tamamen soğuyan tatlımızın üzerine son olarak rendelenmiş çikolata serpelim ve antep fıstığı ile süsleyerek servis edelim. Afiyet olsun!

ÖNE ÇIKAN VİDEO